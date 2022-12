Grupo armado ataca e explode agência bancária em Ipu; veja vídeo

Uma agência do Banco do Brasil foi alvo de um ataque criminoso, no início da madrugada desta quarta-feira (7), em Ipu, interior do Ceará. Criminosos armados explodiram o prédio da instituição financeira no Centro da cidade, assustando os moradores. O caso não deixou feridos, segundo informações da TV Verdes Mares.

O grupo teria iniciado o ataque logo após a 00h. Diversos tiros foram ouvidos pelos residentes no Município. Nas redes sociais, algumas pessoas relataram a sensação de medo. "Que horror! Ipu completamente dominado. Muitos tiros, bombas e tudo mais", detalhou uma usuária no Twitter.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível observar o imóvel que abriga o banco destruído, com ferros retorcidos. Um prédio da Prefeitura de Ipu, localizado ao lado do banco, também teria sido danificado na ação.

Legenda: Informações preliminares indicam que agentes da Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência Foto: arquivo pessoal

Legenda: Não informações sobre o estado do prédio da Administração municipal Foto: reprodução

Alguns indivíduos encapuzados portando equipamentos bélicos foram flagrados por câmeras de segurança próximas ao local do crime.

Legenda: Suspeitos ainda não foram identificados Foto: reprodução

Ainda não há informações sobre a quantia roubada pela quadrilha na ocasião e se alguém foi detido. O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes sobre o caso a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.

