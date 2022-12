Pai e filho são assassinados a tiros em bar no Centro de Groaíras

Pai e filho foram assassinados a tiros, na noite desta segunda-feira (5), em Groaíras, no interior do Ceará. Os dois estavam em um bar no centro do município quando foram surpreendidos por dois homens que chegaram em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos dentro do estabelecimento. Outras cinco pessoas ficaram feridas.

A Polícia Militar informou que testemunhas relataram que as vítimas estavam comemorando a vitória da seleção brasileira sobre a Coreia do Sul na Copa do Mundo quando foram baleadas. Os suspeitos fugiram logo em seguida.

De acordo com nota enviada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma das vítimas, de 33 anos de idade, morreu no local. A outra vítima, um adolescente de 13 anos, foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Groaíras, mas não resistiu aos ferimentos e, também, faleceu. O Sistema Verdes Mares apurou com a vizinhança que se tratava do vigilante Paulo César e de seu filho, Lucas.

Os outros feridos foram encaminhados para a Santa Casa de Sobral, a 20 quilômetros do local do crime.

Investigações

Equipes da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral foram até o local do crime para coletar indícios que devem subsidiar as investigações. Até o momento, os suspeitos ainda não foram identificados ou capturados.

Quem tiver informações que possam contribuir com as investigações pode repassar à polícia pelo telefone (88) 3677-4711, que é o número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, por onde podem ser enviadas mensagens em áudio, vídeo ou fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.