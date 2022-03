Operação Lei Seca: 49 condutores são autuados em Fortaleza durante período equivalente a carnaval

Entre a noite da última sexta-feira (25) e o início da manhã desta quarta-feira (2) - período equivalente às festas de Carnaval, 49 motoristas foram autuados pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) em Fortaleza com base na Lei Seca.

Ao todo, 1.284 testes de alcoolemia foram realizados durante o período. Destes, três tiveram resultado positivo para ingestão de bebidas alcoólicas e 46 se recusaram a fazer o teste, o que também indica consumo.

O monitoramento se deu na entrada e saída da cidade, como as avenidas Bezerra de Menezes, Presidente Castelo Branco, Godofredo Maciel, Presidente Costa e Silva, Antônio Sales, Aguanambi e Via Expressa, além de vias com maior registro de acidentes.

O que diz a legislação

O teste de etilômetro é expresso em miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões (mg/l). A infração é considerada gravíssima com resultado inferior a 0,3 mg/l, aplicação de multa multiplicada por 10 (R$ 2.934,70) e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Em caso de recusa do teste de alcoolemia, se repetem as sanções. Já o resultado superior a 0,3 mg/l é crime de trânsito. Além das mesmas penalidades, o motorista é conduzido à delegacia, onde a autoridade policial decidirá as medidas legais a serem adotadas.

Em todos os casos, o condutor tem o veículo retido para apresentação de outro motorista habilitado e, caso contrário, poderá ter o automóvel removido.

