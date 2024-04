O que funciona no domingo (21), feriado de Tiradentes? Veja o que abre e fecha em Fortaleza

O feriado nacional de Tiradentes é celebrado no próximo domingo, 21 de abril. A data relembra a morte de Joaquim José da Silva Xavier, participante ativo da Inconfidência Mineira e único, dentre os envolvidos no movimento, a receber a pena de morte — os outros foram absolvidos pela Coroa Portuguesa.

Por ser no domingo, bancos e lojas da Enel, por exemplo, não irão funcionar. Já supermercados e postos de combustíveis funcionam normalmente.

O transporte público funcionará em esquema especial. Na Capital, a oferta de ônibus será igual a de um domingo comum, ou seja, reduzida.

Os supermercados terão funcionamento normal, conforme informou a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Postos de Combustíveis

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informou que os postos de combustíveis irão funcionar normalmente em todo o Estado.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos não abrem nas datas consideradas feriados oficiais - sejam eles municipais, estaduais ou nacionais. Logo, estarão fechadas no domingo (21).

Lojas

O comércio de Fortaleza poderá funcionar no domingo (21), Dia de Tiradentes. No Centro, a abertura fica a critério dos donos dos comércios. Já as lojas dos shoppings vão funcionar obedecendo aos horários estabelecidos para o domingo, conforme informou a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza.

Centro Fashion

O Centro Fashion não terá funcionamento neste domingo (21).

RioMar Fortaleza

Lojas e Quiosques: 13h às 21h

Praça de Alimentação: 10h30 às 22h

Espaço Gourmet/Boulevard: 12h às 22h

Órgãos públicos: fechados

Greenlife: 8h às 18h

Cinépolis: verificar programação no site

Game Station: 10h30 às 22h

Mercadinhos São Luiz: 10h às 22h

RioMar Kennedy

Lojas e Quiosques: 13h às 21h

Praça de Alimentação: 10h30 às 22h

Restaurantes Kina do Feijão Verde e Cervejaria Turatti: 11h às 22h

Órgãos públicos: fechados

Academia SmartFit: 8h às 14h

Cinépolis: verificar programação no site

Clínica Kennedy: 10h às 17h

Lavateria: 7h às 21h

Lotéria Aldeota: 9h às 21h

Mercadão São Luiz: 7h às 21h

Iguatemi Bosque

Lojas e quiosques – 10h às 22h

Praças, lojas e quiosques de alimentação e lazer – 10h às 22h

Restaurantes – 11h30 às 23h

Cinema – 13h às 22h

Supermercados – 7h às 22h

Laboratório Emílio Ribas – 7h às 17h

Cactus Sports Park – 6h às 22h

Cobasi – 9h às 21h

Lotérica – Fechado

Polícia Federal – Fechado

Detran – Fechado

Casa do Cidadão - Fechado

CLDO - Fechado

Shopping Del Paseo

Lojas e quiosques: 12h às 20h.

Praça de Alimentação: 11h às 22h.

Day Play: 11h às 22h.

Cinema: a partir de 13h.

Caixa Econômica Federal: fechada.

Lojas Americanas: 12h às 20h.

Mercadinho São Luiz: 7h às 20h.

Via Sul Shopping

Lojas e quiosques - 13h às 21h

Praça de alimentação e lazer - 11h às 22h

Selfit - 08h às 14h

Caixa - fechada

Cinema - de acordo com a programação.

North Shopping Jóquei

Lojas e quiosques - 13h às 21h

Praça de alimentação e lazer - 11h às 21h

Quintal do Jóquei:

Carneiro do Ordones: 11h às 0h

Seu Domingo Quintal: 11h às 0h

FrutBiss: 12h às 0h

Santa Pastelaria: 16h às 22h

Arena Green: 6h às 22h

North Shopping Fortaleza

Lojas e quiosques - 13h às 21h

Praça de alimentação - 11h às 22h

Shopping Benfica

O shopping Benfica terá funcionamento normal.

Giga Mall

Lojas e quiosques: 10h às 16h

Alimentação e lazer: 10h às 16h

North Shopping Maracanaú

Lojas e quiosques - 13h às 21h

Praça de alimentação - 12h às 22h

Bares e Restaurantes

O Sindicado dos Restaurantes, Bares, Barracas de Praia, Buffets e Similares do Ceará (SindiRest) comunicou que bares e restaurantes estão autorizados pela Convenção Coletiva de Trabalho a funcionar normalmente. Ficará a critério da empresa optar por funcionar no domingo.

Linhas de ônibus

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), não haverá alteração na programação das linhas de ônibus deste domingo.

Enel

Por ser domingo, as lojas da Enel estarão fechadas.

*Esta matéria será atualizada conforme sejam informados horários de outros estabelecimentos/órgãos.