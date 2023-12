O que abre e o que fecha no feriado de Natal em Fortaleza

Devido às comemorações de Natal, o funcionamento do comércio e de alguns serviços em Fortaleza são alterados neste domingo (24) e segunda-feira (25).

O Diário do Nordeste elaborou uma lista para informar o que abre e o que fecha na cidade durante os dois dias.

SHOPPINGS

SHOPPING IGUATEMI

24/12

Lojas e quiosques funcionam - 9h às 18h

Praças e quiosques de alimentação - 10h às 18h

Restaurantes - 11h30 às 18h, com horário facultativo de fechamento

25/12

Lojas e quiosques - fechadas

Praças e quiosques de alimentação - funcionamento facultativo

Restaurantes - de 11h30 às 23h

SHOPPING PARANGABA

24/12

Lojas, quiosques e praça de alimentação - 9h às 18h

25/12

Lojas e quiosques - fechadas

Praça de alimentação - 11h às 22h, facultativamente

Cinema (UCI) - funcionando de acordo com os horários das sessões

RIOMAR FORLTALEZA E RIOMAR KENNEDY

24/12

Lojas e Quiosques - 9h às 18h

Praça de Alimentação - 10h às 18h

Espaço Gourmet e Boulevard - 11h30 às 18h

Restaurantes - 11h30 às 18h

25/12

Lojas e quiosques - fechados

Operações de lazer e alimentação - funcionamento facultativo

NORTH SHOPPING MARACANAÚ

24/12

Lojas, quiosques e praça de alimentação - 9h às 18h

25/12

Lojas e quiosques - fechados

Operações de alimentação funcionarão - 11h às 22h

NORTH SHOPPING FORTALEZA E NORTH SHOPPING JÓQUEI

24/12

Lojas, quiosques e praça de alimentação - 9h às 18h

25/12

Lojas e quiosques - fechados

Operações de alimentação funcionarão - 11h às 22h

VIASUL SHOPPING

24/12

Lojas, quiosques e praça de alimentação - 9h às 18h

25/12

Lojas e quiosques - fechados

Operações de alimentação funcionarão - 11h às 22h

SHOPPING BENFICA

24/12

Lojas e quiosques - 10h às 18h

Praça de alimentação - 10h às 18h

Cinema - 10h às 18h

Mercadinhos São Luiz - 7h às 18h

25/12

Lojas e quiosques - fechado

Praça de alimentação - facultativo

Cinema - fechado

Mercadinhos São Luiz - fechado

Terrazo Shopping

24/12

Lojas, quiosques, praça de alimentação e lazer - das 10h às 18h;

Supermercado Guará e Greenlife Academias - Funcionamento normal

25/12

Lojas e Quiosques - fechado;

Praça de Alimentação e Lazer - das 14h às 22h (regime facultativo);

Comércio de rua e shopping

Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL-Fortaleza) informou que o comércio de rua no Centro de Fortaleza irá funcionar no domingo (24), até as 14h. As lojas de shoppings no domingo abrem das 9h às 18h.

Postos de combustíveis

Os postos de combustíveis irão funcionar normalmente durante a véspera e o Natal, conforme informou Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE).

Supermercados

Os supermercados não irão funcionar na próxima segunda-feira (25), conforme informou a Associação Cearense de Supermercados (Acesu). Algumas lojas podem ter funcionamento reduzido no domingo (24), ficando a cargo de cada estabelecimento definir o horário.

Mercado dos Peixes do Mucuripe

Sábado (23) e segunda-feira (25): 6h às 23h

Domingo (24): fechado

Mercado São Sebastião

Sábado: 5h às 15h

Domingo (24): 5h às 13h

Segunda-feira (25): fechado

Mercado Central

Sábado: 8h às 17h

Domingo (24): 8h às 13h

Segunda-feira (25): fechado

Centro Municipal de Pequenos Negócios (Beco da Poeira)

Sábado (23) e domingo (24)o: 8h às 16h

segunda-feira (25): fechado

Mercado do Montese

Sábado: 6h às 13h

Domingo (24): 6h às 14h

segunda-feira (25): fechado

Mercado da Parangaba

Sábado (23) a segunda-feira (25): fechado

Mercado Carlito Pamplona

Sábado (23) a segunda-feira (25): 5h às 12h

Mercado do Joaquim Távora

Sábado (23) e domingo (24): 7h às 14h

segunda-feira (25): fechado

Mercado dos Peixes Vila do Mar

Sábado (23) a segunda-feira (25): 7h às 23h

Mercado Bela Vista

Sábado: 5h às 16h

Domingo (24): 5h às 12h

segunda-feira (25): fechado

Mercado de Messejana

Sábado: 6h às 17h

Domingo (24): 6h às 11h

segunda-feira (25): fechado

Mercado da Cidade dos Funcionários

Sábado: 6h às 17h

Domingo (24): 6h às 11h

segunda-feira (25): 7h às 11h

Casa do Turista

Dias 24, 25 e 31 de dezembro e dia 1º de janeiro todas as Casas do Turista estarão fechadas

Agências bancárias

Os bancos do Ceará não irão funcionar na próxima segunda-feira (25), conforme informou a Federação Brasileira de Bancos.

Transporte público

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) programou a frota de veículos de 23 a 25 de dezembro para atender à demanda dos passageiros durante o período natalino.

No sábado (23), a frota será reforçada com 22 veículos reservas. Já no domingo (24), a frota será reforçada com 44 veículos distribuídos em quadros especiais reforçando as linhas.

Na segunda-feira (25), feriado, a frota será programada como domingos e feriados.