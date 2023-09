Veja o que abre e fecha no feriado de 7 de setembro em Fortaleza e na Região Metropolitana

O Dia da Independência do Brasil é comemorado nesta quinta-feira (7). A data celebra um marco histórico para o País e conta com uma série de eventos espalhados por todas as cidades.

Considerado feriado nacional, o 7 de setembro provoca mudanças no funcionamento de órgãos públicos e privados e afeta também empresas, comércio, bares e restaurantes. Confira abaixo o que abre e o que fecha nesta quinta-feira.

Assuntos relacionados

Veja o funcionamento nesta quinta-feira (7)

Comércio

O comércio de rua do Centro de Fortaleza terá funcionamento alterado. Conforme o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Assis Cavalcante, apenas as grandes lojas irão funcionar normalmente. Em relação aos shoppings, segundo ele, todos vão abrir no horário normal, das 10h às 22h.

Bares e Restaurantes

O segmento de bares e restaurantes possui autorização para funcionamento em feriados, porém a remuneração deverá ser paga em dobro, salvo se houver a concessão de folga compensatória, segundo informou o Sindirest Ceará.

Postos de Combustíveis

Os postos de combustíveis do Ceará terão funcionamento normal nesta quinta-feira, conforme informou o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE).

Supermercados

O funcionamento se dará normalmente, de 7h à meia-noite, a depender do bairro. Conforme a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), os estabelecimentos só fecham em Fortaleza e Região Metropolitana no Natal e no Ano Novo.

Enel

Equipes da Enel Distribuição Ceará atuarão em campo durante o feriado. Já as lojas de atendimento estarão fechadas, mas reabrem normalmente na sexta-feira (8).

Para comunicar ocorrências, solicitar serviços ou informações, os clientes da Enel Distribuição Ceará podem entrar em contato pelo aplicativo Enel Ceará, que pode ser baixado gratuitamente para iOS e Android; pelo site da companhia; pelas redes sociais ou ainda pela Central de Atendimento (0800 285 0196).

Bancos

A Federação Nacional dos Bancos (Febraban) informou que as agências bancárias não funcionarão nesta quinta. O atendimento é retomado normalmente na sexta. As contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e os carnês com vencimento na quinta-feira poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado, ou seja, sexta-feira.

Correios

As agências dos Correios não funcionarão nesta quinta. No entanto, a Central de Atendimento dos Correios (CAC) terá funcionamento online, no site, nos telefones 0800-725-7282, 0800-725-0100 e 3003-0100, e pelo chat. O atendimento será retomado na sexta-feira em todas as agências.

Defensoria Pública

Conforme informou a Defensoria Pública do Ceará (DPCE), os defensores trabalharão em esquema de plantão para atender os casos mais urgentes relacionados às áreas de infância e juventude, saúde e criminal.

Em Fortaleza, o plantão para ocorrências criminais será das 8h às 14 horas, incluindo sábado (9) e domingo (10). As equipes estarão no Centro de Fortaleza, no prédio onde antigamente funcionava a Decap. Já as demandas cíveis e de saúde – ambas apenas em caráter de urgência – serão acolhidas das 12h às 18 horas, com as equipes atuando a partir da sede administrativa da DPCE, no bairro Luciano Cavalcante. Com isso, o atendimento ao público geral retorna na segunda-feira (11).

Shoppings em Fortaleza

Shopping Iguatemi Bosque

O feriado não irá alterar o funcionamento do Iguatemi Bosque. Na data, lojas, quiosques, restaurantes, supermercados, espaços de lazer e cinema seguirão com fluxo normal de atendimento. Serviços como Detran, Correios, Polícia Federal e Casa do Cidadão não funcionam.

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praças, lojas e quiosques de alimentação e lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h30 às 23h

Cinema: 13h às 22h

Supermercados: 7h às 22h

Laboratório Emílio Ribas. 7h às 17h

Lotérica: 10h às 18h

Correios: Fechado

Polícia Federal: Fechado

Detran: Fechado

Casa do Cidadão: Fechado

RioMar

Lojas e quiosques dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy funcionarão, das 10h às 22h. Órgãos públicos, banco e algumas clínicas de saúde estarão fechados. Academia e lotérica terão horários diferenciados. As plataformas de vendas RioMar Online têm atendimento normal, das 10h às 21h.

RioMar Fortaleza

Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Restaurantes Espaço Gourmet/Boulevard: 12h às 22h

RioMar Fortaleza Online: 10h às 21h

Cinepolis: verificar programação no site

Clínica SIM: 6h30 às 20h

Laboratório Carlos Riberio: 7h às 20h

Loteria Boa Sorte: 10h às 18h

RioMar Kennedy

Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

RioMar Kennedy Online: 10h às 21h

Cinepolis: verificar programação no site

Academia Smart Fit: 8h às 14h

Clínica Kennedy: 9h às 21h

Lotérica: 9h às 21h

Shopping Benfica O shopping Benfica terá funcionamento normal. Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Cinema: 12h45 às 20h15

Supermercado: 7h às 22h

Shopping Aldeota

O Shopping Aldeota funcionará em horário especial.

Lojas e Quiosques: 13h às 19h

Praça de Alimentação: 12h às 19h

Supermercado: 7h às 19h

Grand Shopping

Lojas e Quiosques: abertos das 10h às 22h;

Praça de Alimentação: horário normal, das 10h às 22h;

Cinema: funcionamento de acordo com a programação;

Academia: horário alterado, abrindo das 6h às 22h;

Clínicas de Saúde: não funcionarão;

Bancos: estarão fechados.

Shoppings da Região Metropolitana

Terrazo Shopping

O Terrazo Shopping terá funcionamento normal durante o feriado.

Lojas e Quiosques: 10h às 22h;

Praça de Alimentação: 10h às 22h;

Supermercado Guará: 07h às 22h;

Academia Greenlife: 08h às 16h.

Iandê Shopping Caucaia