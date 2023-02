O que abre e fecha na Quarta-feira de Cinzas em Fortaleza?

A Quarta-feira de Cinzas, celebrada neste 22 de fevereiro, encerra o período de Carnaval. Apesar de ser ponto facultativo até às 14h, conforme o calendário oficial do Ministério da Economia, a data altera o funcionamento de alguns estabelecimentos em Fortaleza.

O Centro Fashion fecha neste dia, mas os bancos retornam o atendimento a partir do meio-dia, assim como em alguns shoppings da cidade.

O que abre e fecha na Quarta-feira de Cinzas?

SUPERMERCADOS

Os supermercados funcionam normalmente neste dia, segundo informou a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

BARES E RESTAURANTES

O Sindicato dos Bares e Restaurantes do Ceará (Sindrest-CE) detalhou que os estabelecimentos do setor podem operar sem alteração nesta data.

LOJAS E COMÉRCIO

As lojas e o comércio de Fortaleza, que fecharam na segunda-feira (20) e na terça-feira (21) de Carnaval, retomam o expediente nesta quarta-feira, conforme orientação do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista (Sindilojas Fortaleza).

Na data, o Centro Fashion não funciona, e só volta o expediente na quinta-feira (23).

BANCOS

As agências bancárias retornam o expediente ao meio-dia desta Quarta-Feira de Cinzas, após permanecerem sem operar durante o Carnaval, conforme o Sindicato dos Bancários do Ceará (SEEB/CE).

Nas localidades onde as unidades bancárias fecham normalmente antes das 15h, o início dos trabalhos nesta data é antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público, conforme orientação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

LOTÉRICAS

O Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares no Estado do Ceará (Sindiloce) informou que as lotéricas de Fortaleza abrem normalmente nesta quarta-feira.

POSTOS DE COMBUSTÍVEL

Os postos de combustível funcionam normalmente, conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos).

FARMÁCIAS

Os estabelecimentos do setor podem operar normalmente no período, conforme o Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma-CE).

CORREIOS

O atendimento nas agências dos Correios e as entregas são retomadas nesta quarta-feira — enquanto as unidades retornam a operação a partir das 12h, os operadores voltam às 8h.

METRÔ E VLT

Linha Sul: funcionamento normal a partir das 12h

VLT Parangaba-Mucuripe: funcionamento normal a partir das 12h12

Linha Oeste: funcionamento normal a partir das 11h45

CAGECE

Equipes operacionais e lojas de atendimento: operam normalmente a partir das 13h.

Canais de atendimento: funcionamento normal.

SHOPPINGS

SHOPPING BENFICA

Lojas e quiosque: abrem às 12h.

Cinema: aberto das 12h45 às 20h15.

Praça de Alimentação: aberta das 11h30 às 22h

Lojas Americanas e farmácia: abertas das 12h às 22h.

SHOPPING DEL PASEO

Lojas e quiosques: funcionamento normal, a partir das 10h.

Cinema: opera a partir das 13h.

Praça de alimentação e Lojas Americanas: funcionamento normal, das 10h às 22h.

SHOPPINGS RIOMAR

Lojas, quiosques, praças de alimentação e cinema: operação normal, das 10h às 22h.

NORTH SHOPPING JÓQUEI, NORTH SHOPPING FORTALEZA E SHOPPING VIA SUL

Lojas, quiosques e praças de alimentação: funcionam a partir das 12h.

Cinemas: operam normalmente.

SHOPPING IGUATEMI BOSQUE

Lojas, quiosques, praças de alimentação e cinema: operação normal.

GRAND SHOPPING

Lojas, quiosques e praça de alimentação: abrem a partir das 12h.

Cinema: horários do cinema estão sujeitos à programação Centerplex.

SHOPPING ALDEOTA

Lojas, quiosques e praça de alimentação: funcionam a partir das 12h.

