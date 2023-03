O que abre e fecha durante o feriado de Dia de São José em Fortaleza

O Dia de São José é celebrado neste domingo (19) no Ceará. O santo é o padroeiro do Estado, então, a data é considerada feriado estadual e, em Fortaleza, pode alterar o funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais.

Além de homenagear o religioso, o dia ainda possui um significado simbólico para a cultura popular cearense, que acredita que se chover na data o ano será de um bom "inverno", com precipitações que devem garantir a safra e a mesa farta ao longo do ano. A data une, assim, a fé e a expectativa do homem do campo.

O QUE ABRE E FECHA NO DIA DE SÃO JOSÉ

SUPERMERCADOS

Os supermercados funcionam normalmente no feriado, seguindo o horário de cada um, informou a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

LOJAS E COMÉRCIOS

As lojas e os comércios de Fortaleza podem abrir neste feriado, conforme divulgou a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista (Sindilojas) do Município.

BANCOS

As agências não operam, pois não abrem aos domingos.

LOTÉRICAS

O Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares no Estado do Ceará (Sindiloce) informou que as lotéricas de Fortaleza podem abrir neste feriado. No entanto, conforme explica o presidente da instituição, Custódio Albano, a maioria dos estabelecimentos deve se manter fechado.

POSTOS DE COMBUSTÍVEL

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos) detalhou que os postos de combustível funcionam normalmente.

BARES E RESTAURANTES

O Sindicato dos Bares e Restaurantes do Ceará (Sindrest-CE) informou que os estabelecimentos do setor podem operar sem alteração durante a data.

CORREIOS

Assim como os bancos, as agências dos Correios também não abrem na data, por ser tratar de um domingo.

SHOPPINGS

SHOPPING DEL PASEO

Lojas e quiosques: 12h às 20h

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Day Play: 11h às 22h

Cinema: conforme as sessões

Mercadinho São Luiz: 7h às 22h

Caixa Econômica Federal, Via Sorte Loteria e Confidence Câmbio: fechados

RIOMAR FORTALEZA

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Praça de Alimentação: 10h30 às 22h

Cinepolis: conforme a programação das sessões

RioMar Online: 10h às 21h

Mercadinhos São Luiz: 10h às 22h

R2 Academia: 9h às 14h

Cagece, CCI, Caixa Econômica Federal, Clínica Carlos Ribeiro, Clínica Wantan Laércio, Clínica Omnimagem, Clínica de Saúde Unimed, Comunicare, Loteria Boa Sorte, Western Union: fechados

RIOMAR KENNEDY

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Praça de Alimentação: 10h30 às 22h

Cinepolis: conforme a programação das sessões

RioMar Online: 10h às 21h

Mercadão São Luiz: 7h às 22h

Academia Smart Fit: 8h às 14h

Clínica Kennedy: 12h às 15h

Lotérica: 13h às 21h

Lavateria: 07h às 22h

CCI, Clínica de Saúde Unimed, Clínica SIM e Wester Union: fechados

NORTH SHOPPING JÓQUEI, NORTH SHOPPING FORTALEZA E SHOPPING VIA SUL

Lojas e quiosques: 13h às 21h.

Praças de alimentação: 11h às 22h.

Cinemas: funcionam conforme programação.

SHOPPING IGUATEMI BOSQUE

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Praças, quiosques de alimentação e lazer: 10h30 às 22h

Restaurantes: 11h às 23h

Cinema: 13h às 22h

Supermercados: 7h às 22h

Lojas Americanas: 12h às 21h

Cactus Sports Park: 6h às 22h

Cobasi: 9h às 21h

Amo Vacinas: 13h às 21h

CLDO, lotérica, Correios, Polícia Federal, Detran e Casa do Cidadão: fechados.

GRAND SHOPPING

Lojas e quiosques: de 13h às 21h

Praça de alimentação: de 11h às 22h

Centerplex: funciona conforme programação própria.

CENTRO FASHION

Fechado.

CAGECE

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que funciona em regime de plantão no feriado, para manutenção das redes de água e de esgoto em Fortaleza. Ainda segundo a instituição, clientes que necessitam de atendimento na data podem entrar em contato pelos canais de atendimento disponíveis. São eles:

Aplicativo Cagece APP;

Central de Atendimento (0800 275 0195);

Assistente virtual Gesse, no site da empresa .