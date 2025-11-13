Novo Honda WR-V 2026 chega à Honda Novaluz em Fortaleza

A Honda Novaluz, concessionária integrante do Grupo Carmais, realiza nesta quinta-feira (13), o lançamento oficial do Novo Honda WR-V 2026. O evento acontece na loja localizada na Avenida Barão de Studart, 345, em Fortaleza, e será aberto ao público das 8h às 19h.

Totalmente renovado, o novo WR-V chega com design mais moderno e imponente, reforçando o reconhecido padrão de qualidade da marca. As linhas marcantes e o amplo espaço interno garantem versatilidade tanto para o dia a dia quanto para os momentos de lazer. O modelo foi projetado para oferecer conforto, segurança e desempenho.

O WR-V 2026 está maior, mais espaçoso e com acabamento interno aprimorado, refletindo a evolução do SUV. O modelo conversa com o estilo de vida do público cearense, que valoriza conforto e praticidade. Trata-se de um veículo ideal para a rotina urbana, mas que também se mostra pronto para encarar a estrada.

“O público de Fortaleza gosta de SUV, e isso é claro. O consumidor busca um carro bonito, confortável, mas também confiável”, destaca Thiago Araújo, gerente comercial da Honda Novaluz.

Durante o lançamento, clientes e visitantes poderão conhecer de perto o automóvel, participar de test drives e aproveitar condições exclusivas de lançamento. A equipe de consultores da Honda Novaluz estará disponível para apresentar as versões, cores e pacotes de equipamentos, além de esclarecer todas as dúvidas sobre o modelo.

O evento tem como objetivo aproximar as pessoas da marca e oferecer uma experiência completa com o novo veículo. O formato foi planejado para permitir que mais pessoas participem e conheçam o lançamento de perto, com expectativa de grande movimentação na loja.

Três unidades estarão disponíveis para test drive, oferecendo aos visitantes a oportunidade de experimentar seu conforto, dirigibilidade e desempenho. A proposta é que cada cliente vivencie na prática o diferencial do modelo.

Serviço

Lançamento WR-V na HONDA Novaluz

Data: 13 de novembro (quinta-feira)

Horário: 8h às 19h

Endereço: Avenida Barão de Studart, 345 – Aldeota

Instagram: @hondanovaluzoficial

Facebook: Honda Novaluz

Site: https://www.hondanovaluz.com.br/

WhatsApp para vendas de veículos novos: (85) 98217.8060

Demais lojas:

Endereço: Av. Santos Dumont, 6610 – Cocó

Telefone: 85 3306.8484

Endereço: Av. Washington Soares, 2891 – Edson Queiroz

Telefone: 85 3306.8300