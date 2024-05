Nova linha de ônibus em Fortaleza começa a funcionar na próxima segunda (27)

Uma nova linha de ônibus começa as operações em Fortaleza a partir da próxima segunda-feira (27). Saindo do Cuca Barra, na Barra do Ceará, para a Praça Portugal, no bairro Aldeota, a Linha 1200 - Leste Oeste/Santos Dumont irá funcionar com sete veículos em intervalos de 15 minutos.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) detalhou os ônibus vão circular nos dias úteis e no sábado de forma sazonal, ou seja, apenas nos seguintes horários:

Manhã: das 6h às 7h30;

das 6h às 7h30; Tarde/noite: das 17h às 18h30.

Conforme a Prefeitura de Fortaleza, a nova linha contempla ruas dos bairros Papicu, Aldeota, Centro e Barra do Ceará, evitando que os passageiros parem nos terminais.

“Oferecendo esta linha, podemos reduzir a demanda de outras linhas, melhorando a lotação. Dividimos a demanda de linhas com destino semelhante, como a 092 - Antônio Bezerra / Papicu / Praia de Iracema, a 016 - Cuca Barra/Papicu e a 711 - Barra do Ceará/Cais do Porto, e agora os passageiros contam com mais uma alternativa para deslocarem-se a destinos próximos à Avenida Santos Dumont e Dom Luís”, disse o presidente da Etufor, Raimundo Rodrigues.

Qual será o itinerário?

No trajeto de ida, a linha sai do Cuca Barra, percorre a Av. Leste Oeste, entra em algumas ruas no centro até o Parque das Crianças, posteriormente passa pela Av. Santos Dumont e retorna para ir para a Av. Dom Luís em direção à Praça Portugal.

Legenda: Itinerário ida da Linha 1200 Foto: Divulgação/Etufor

Já na volta, saindo da Praça Portugal, a linha 1200 percorre a Rua Costa Barros, passando pela Praça da Estação e do Centro Fashion, para então percorrer a Av. Leste Oeste e chegar no Cuca Barra.