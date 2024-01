Notas de corte Sisu 2024: veja parciais das universidades federais do Ceará nesta quarta (24)

As inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), porta de entrada para universidades brasileiras, seguem abertas até o dia 25 de janeiro e desde terça-feira (23), o Ministério da Educação (MEC) divulga a nota mínima, a chamada nota de corte, para ingresso nos cursos de ensino superior das instituições participantes do programa.

O Diário do Nordeste compilou as maiores e menores notas de corte nas universidades do Ceará nesta quarta-feira (24).

Vale destacar que essa nota é parcial com atualização diária. Ela é definida durante o período de inscrição do Sisu conforme o volume de inscrições por dia. O cálculo, feito pelo próprio sistema, considera o número de vagas disponíveis e o total de candidatos inscritos no curso, por modalidade de concorrência.

Outro ponto relevante é que há notas de corte para a ampla concorrência e para as vagas reservadas dentro de ações afirmativas, como a Lei de Cotas, por exemplo.

Confira as notas de corte parciais por universidade no Ceará em 2024

Notas de corte na UFC em 2024

Maiores

Medicina - Fortaleza - Integral - Bacharelado: 804,44

Medicina - Sobral - Integral - Bacharelado: 799,46

Ciência da Computação - Fortaleza - Integral - Bacharelado: 766,34

Direito - Fortaleza - Integral - Bacharelado: 764,44

Menores

Engenharia de Minas - Campus Da UFC Em Crateús - Integral - Bacharelado: 603,40

Engenharia de Pesca - Fortaleza - Integral - Bacharelado: 607,22

Economia Ecológica - Fortaleza - Integral - Bacharelado: 613,90

Música - Sobral - Noturno - Licenciatura: 615,72