North Shopping Fortaleza anuncia ativações e descontos na Black Friday

Programação inclui interações, recompensas e lojas abrindo mais cedo para facilitar o acesso às ofertas

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: Clientes podem aproveitar ofertas da Black Friday com benefícios do aMais.
Foto: divulgação

O North Shopping Fortaleza se prepara para um dos períodos mais movimentados do varejo brasileiro com uma programação especial de Black Friday. Entre os dias 28 e 30 de novembro, o mall amplia o horário de funcionamento e reúne descontos de até 80% em diversas categorias, além de ativações, prêmios instantâneos e vantagens exclusivas.

Na sexta (28) e no sábado (29), o shopping funcionará das 9h às 23h, e no domingo (30), das 12h às 21h. Todas as lojas abrirão antecipadamente e de forma simultânea, permitindo que os consumidores tenham mais tempo para circular entre vitrines e aproveitar as ofertas do início ao fim do dia.

A Black Friday deste ano também aposta em uma jornada ampliada de experiência. O programa de benefícios aMais reúne desafios com selo Black, recompensas especiais e resgates com 50% de desconto dentro do aplicativo do North Shopping Fortaleza.

“O grande diferencial desta Black Friday é o aMais, um programa que chega para transformar a experiência no shopping. Com ele, o cliente ganha ainda mais com suas compras, acumulando pontos e desbloqueando benefícios por meio de desafios gamificados. É uma rotina que já existe, agora potencializada por vantagens reais”, afirma Jordana Vidal, gerente de marketing do North Shopping Fortaleza.       

Para participar, basta baixar o aplicativo do North Shopping Fortaleza e acessar o logo do aMais na tela inicial. O cadastro é realizado em poucos passos, com integração dentro da própria plataforma. Durante todo o período da Black Friday, uma equipe especializada estará no mall para orientar os visitantes e auxiliar quem quiser se registrar na hora.

Além das ofertas, a programação inclui ativações interativas abertas ao público mediante inscrição na aba “Eventos” do aplicativo. Entre elas, estão o Passa ou Repassa e a Roleta Premiada, que oferecem prêmios instantâneos como secadores, chapinhas, sanduicheiras, airfryers, cafeteiras e itens para o lar. As inscrições acontecem no dia de cada ação.

"O estacionamento gratuito também integra as vantagens do período, disponível por resgate no aMais, sujeito à quantidade limitada. A proposta é somar comodidade, incentivo à visita constante e benefícios distribuídos ao longo da programação."

“Além disso, nossos lojistas estão com ofertas altamente competitivas. A Black Friday é um dos períodos mais aguardados pelos consumidores e eles estão preparados para atender essa demanda”, reforça Jordana.

Serviço

Black Friday North Shopping Fortaleza
Quando: 28 a 30 de novembro
Onde: North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450 – Fortaleza, CE)
Site: www.northshoppingfortaleza.com.br
Instagram: @northshoppingfortaleza

Programa aMais dentro do app North Shopping Fortaleza (disponível para download em iOS e Android)

