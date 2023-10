“Nenhuma a menos” mostra o relato corajoso de quem rompeu com ciclo de violência

“Minha força nunca foi embora. Sabe o que foi embora de mim? O meu medo”. A constatação é da comerciante Salete Sousa, 59 anos, personagem principal do 7° episódio da Série Nenhuma a Menos. O documentário faz parte das ações do Projeto Elas, uma campanha do Sistema Verdes Mares de combate à violência contra a mulher, e está disponível no YouTube do Diário do Nordeste.

A determinação é uma palavra que ressoa no relato da comerciante. Ela se casou muito jovem e viu sua história de casamento feliz se transformar em pesadelo quando seu então companheiro começou a ficar violento, principalmente quando bebia. Por inúmeras vezes teve de suportar acusações infundadas, advindas de um ciúme doentio. Uma história que se repete na maioria dos casos de violência doméstica.

O episódio traz a abordagem da delegada Alessandra Guedes sobre a dificuldade das mulheres em perceberem as condutas nocivas de seus parceiros. “Elas chegam fragilizadas. Além do machucado físico, a gente vê o abalo psicológico. Muitas dizem ‘tenho medo de prejudicá-lo'".

A ativista Maria da Penha fala sobre a importância da Lei que leva seu nome e enfatiza a proteção às mulheres. “Foram muitos os avanços, mas muito ainda precisa ser feito para que exista uma diminuição significativa do número de casos violência contra mulheres”, opina.

Salete conta como fez para sair da situação de violência e deixa um recado para outras que vivem essa realidade. “Mulheres, tenham força, coragem, vocês não precisam passar por essa agressão”.