Mulher é atropelada pelo VLT Cariri ao tentar atravessar trilhos no Crato

Uma mulher foi atropelada por um vagão do VLT do Cariri, na manhã desta terça-feira (19), no Crato. Segundo o Metrofor, ela tentou atravessar a via férrea em um trecho fora dos cruzamentos sinalizados com ruas e avenidas.

Ainda conforme a empresa de transporte, a vítima, que não portava documentos, tentou cruzar os trilhos em um local próximo à passagem de nível da Avenida Padre Cícero, na região do palmeiral.

Ao avistar a pedestre, o condutor freou o veículo e acionou a buzina, na tentativa de evitar o acidente, mas ela foi colhida e ficou embaixo do vagão.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender o caso, e a mulher foi encaminha consciente para o Hospital São Francisco, localizado no município. A reportagem entrou em contato com a unidade de saúde, mas ela não forneceu informações sobre o estado de saúde da pedestre.

Em nota, o Metrofor disse lamentar o ocorrido e esclareceu que "a travessia da via férrea deve ser feita nas passagens de nível, que são sinalizadas para essa finalidade, com diversos avisos que indicam a proximidade do trem." A empresa ainda informou que um boletim de ocorrência sobre o caso está sendo aberto.

