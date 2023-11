Motorista é preso por embriaguez ao volante pela quinta vez, após causar acidente em Caucaia

Um motorista de micro-ônibus de 63 anos foi preso por embriaguez ao volante pela quinta vez nessa quarta-feira (15), na BR-222, em Caucaia, na Grande Fortaleza. Desta vez, ele foi pego após causar um acidente de trânsito, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A corporação foi acionada para atender uma ocorrência entre um caminhão e um micro-ônibus. No teste de alcoolemia, o homem apresentou 0,77 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

De acordo com a PRF, o condutor ainda foi autuado na Lei do Descanso, por ser motorista de micro-ônibus e não cumprir os requisitos da legislação sobre o repouso necessário entre viagens.

Além das imputações criminais, o homem vai pagar R$ 3.260.,09 de multas e terá o direito de dirigir suspenso por 12 meses. O preso foi encaminhado à Delegacia Metropolitana de Caucaia.

Colisão

O homem de 63 anos adentrou a BR-222 sem observar que a preferência de tráfego era de um caminhão, e acabou ocorrendo uma colisão transversal.

"Adentrar na rodovia sem observar a preferência de tráfego é uma infração de trânsito grave, punida com multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH. Além disso, está entre as principais causas de acidentes nas rodovias federais do Ceará", diz a PRF.