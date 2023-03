Motorista de carro recebe multa por viseira de capacete em Fortaleza, mas alega não ter moto

O administrador de empresas Gilson Henrique Ribeiro, proprietário de um veículo Ônix, relatou, nesta quarta-feira (22), que foi multado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) por conduzir moto com o capacete de segurança com a viseira/óculos em desacordo com a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Ele, no entanto, diz que não possui motocicleta, não tem habilitação para a categoria e também não estava na Capital no dia e na hora relatados pela Autarquia.

Conforme o documento enviado pela AMC ao condutor do carro, a multa, no valor de R$ 130,16 teria sido cometida na avenida Dom Manuel, no cruzamento com avenida Heráclito Graça, em Fortaleza, no dia 13 de março, às 20h10.

Veja registro da multa

Legenda: AMC analisou a multa como improcedente, sendo, portanto, arquivada Foto: Reprodução

Gilson Henrique afirma ainda que apresentou uma defesa pela multa no Detran-Ceará nesta quarta (22).

"Eu vim apresentar defesa de uma multa que eu recebi no meu veículo, um Ônix. Foi multa por viseira e o capacete, sendo que o meu veículo é um Ônix. Eu possuo três veículos, não tenho moto, sequer sou habilitado para moto e recebi essa multa", afirmou o administrador em entrevista à TV Verdes Mares.

Segundo ele, foi uma multa por videomonitoramento, e não tem foto. "Disseram que a multa será cancelada. Vou ficar no aguardo e fica aí o alerta", completou.

AMC arquiva multa

Em nota, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que a infração foi analisada improcedente e, portanto, arquivada, após o motorista recorrer da notificação junto ao órgão na manhã desta quarta-feira (22).

A autarquia orienta que para solicitar sua defesa, o cidadão pode recorrer da autuação nas centrais de atendimento do órgão ou ainda nos canais virtuais (site e aplicativo AMC Trânsito).

De acordo com informações do portal Jusbrasil, se o condutor for flagrado com a viseira totalmente levantada enquanto conduz sua motocicleta, ou com capacete sem viseira e sem os óculos de proteção, será autuado por cometer uma infração. Assim, o condutor terá 3 pontos adicionados ao seu documento de habilitação e multa.