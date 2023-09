Morre padre Brendan Coleman, do Colégio Redentorista de Fortaleza, aos 86 anos

O padre Brendan Coleman McDonald morreu na manhã deste sábado (30). O falecimento foi confirmado pela Arquidiocese de Fortaleza, nas redes sociais.

O velório será neste domingo (1º), a partir de 16 horas, no Centro de Formação Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Rodolfo Teófilo. Já a missa de corpo presente será na segunda-feira (2), às 9h, na Igreja São Raimundo, localizada no mesmo bairro.

Nascido na Irlanda, o religioso morava no Brasil desde 1964. No País, ele publicou mais de mil artigos em jornais de grande circulação, a maioria sobre questões religiosas, educacionais e de moralidade cristã.

Já na Capital cearense, o padre participou do início da Pastoral Universitária e se tornou um dos principais educadores da arquidiocese. Ele ensinou no Colégio Redentorista, do qual foi vice-diretor e diretor pedagógico, e foi um dos fundadores e primeiro presidente do Conselho de Orientação do Ensino Religioso no Ceará.

Além disso, padre Brendan lecionou na Universidade Federal do Ceará e, por anos, foi corresponsável por um programa semanal na TVC, chamado "Falando Sério do Amor de Deus".

Veja também

Corpus Christi

A última entrevista dada pelo padre Brendan ao Diário do Nordeste foi publicada em junho deste ano, quando o pároco foi convidado a explicar as comemorações de Corpus Christi.

À época, ele ensinou que a solenidade, chamada de "Festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo", deve ser vista "em conexão com a devoção do Santíssimo Sacramento, que desabrochou poderosamente ao longo do século XII e na qual se realçava de maneira particular a presença real de Cristo todo no pão e vinho consagrado".