Morre o jurista Hugo de Brito Machado, referência do Ceará em Direito Tributário

Hugo de Brito Machado, um dos juristas mais respeitados no País da área do Direito Tributário, morreu neste sábado (15). Nascido no Piauí, mas com raízes no Ceará, doutor Hugo foi casado por mais de 50 anos com Maria José e deixa filhos, netos e bisnetos.

Os detalhes da causa da morte e a idade do jurista não foram divulgados, mas o velório deve ser realizado neste domingo (16), a partir de 7h, na Funerária Ternura. Uma missa está marcada para às 15h30. A Faculdade de Direto, da Universidade Federal do Ceará onde Hugo foi professor, decretou luto de 3 dias.

"Docente brilhante, colega cordial com todos que o cercavam, o Professor Hugo de Brito deixa como legado um vasto e profundo trabalho em várias áreas do Direito, tendo atuado como juiz federal, por 23 anos", publicou a Faculdade.

Legenda: Faculdade de Direito decretou luto de 3 dias Foto: OAB/Reprodução

Faculdade de Direito UFC O nome do professor Hugo Machado será sempre lembrado em discussões importante sobre o Direito Tributário – área do Direito a que se dedicou, integralmente – pela grandiosidade de seus escritos, sempre muito didáticos e, sobretudo, coerentes e com o aprofundamento que se espera de um dos grandes de sua época.

Presidente da Ordem dos Advogados do Ceará (OAB/CE), Erinaldo Dantas lamentou a perda do mestre, eterno professor e maior referência, como definiu.

"Comecei a estudar direito tributário pelos seus livros, me aprimorei em suas aulas e conselhos, só me tornei professor de direito tributário por causa dele e só virei presidente da OAB Ceará porque um dia entrei como membro da comissão de estudos tributários", lembrou em publicação nas redes sociais

Erinaldo Dantas Presidente da OAB/CE Não sei o que é maior: a gratidão por termos tido alguém assim nas nossas vidas ou a dor da sua partida, só sei que vai ser difícil um mundo sem o grande Hugo de Brito Machado…

Referência

Hugo de Brito Machado foi homenageado com Troféu Sereia de Ouro, da TV Verdes Mares, em 2014, quando abriu as portas de casa para apresentar o fascínio pelo Direito Tributário e o amor à família. Naquela época, doutor Hugo havia produzido 73 obras, 118 capitulos de livros, 286 artigos.

Os livros jurídicos foram reeditados e se destacam como entre os mais citados em julgamentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Hugo foi juiz federal no Fórum de Fortaleza e desembargador no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife.