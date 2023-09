Menino de 9 anos desaparece em bloco da Uece, no bairro Itapery, em Fortaleza

Um menino de 9 anos desapareceu na Universidade Estadual do Ceará (Uece) na tarde desta quarta-feira (6). Conforme apurado pelo Diário do Nordeste, Heitor Viana Koabayashi Silva, é filho de uma aluna do curso de Terapia Ocupacional. As buscas pelo garoto são realizadas pelo Corpo de Bombeiros, com apoio de helicóptero, cães farejadores, patrulhas da Polícia Militar. Familiares e servidores da Uece também auxiliam os agentes de segurança.

A mãe teria vindo da escola de Heitor, que é autista não verbal, e o deixado no carro com uma tia e outra criança. O menino, inclusive, estava com a farda do colégio no momento em que desapareceu.

"Ela parou o carro e tinha um adulto e outra criança no carro com eles. Muito rapidamente, ele mesmo abriu a janela, a porta travada, e saltou [do carro], que nem a tia que estava no carro percebeu", segundo informou a assessoria de comunicação da Uece.

O sumiço de Heitor foi percebido pela mãe quando ouviu o barulho de um carro freando. "Quando ela ouviu, ela olhou para o carro, voltou para o carro e a criança não estava lá, e a tia não sabe explicar. Está todo mundo aqui na busca", contou.

O Diário do Nordeste procurou a Secretária de Segurança Pública e Defesa Social, contudo, não recebeu resposta. O perfil Desaparecidos DHPP, da Polícia Civil, compartilhou a imagem de Heitor, nesta quarta-feira (6).