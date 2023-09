Desfile de 7 de setembro em Fortaleza terá a presença do governador Elmano de Freitas; veja detalhes

O tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro, que abre as comemorações do Dia da Independência do Brasil, ocorrerá a partir das 8h30 desta quinta-feira (7), segundo informações da 10ª Região Militar.

O cortejo inicia no Aterro da Praia de Iracema e se estende até o Náutico Atlético Cearense, onde o palanque principal está localizado. O desfile ainda seguirá até depois do clube, com a tropa dispersando no Mercado dos Peixes.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, ressaltou a importância da realização do desfile cívico-militar.

“O evento marca um momento tão importante na história do nosso país que é a independência do Brasil. É uma oportunidade de reafirmarmos o compromisso em defesa da união de todas e todos os brasileiros. Uma nação representa a união de um povo. E o Brasil vive um momento de resgate do sentimento de pertencimento do nosso povo e de identificação com os símbolos da nossa pátria: a bandeira e o hino nacional do Brasil”, disse.

O desfile contará com presenças das:

Força Expedicionária Brasileira — FEB;

Escolas Municipais, estaduais, particulares e militares;

Associações e Projetos;

Tropas Militares (Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, etc);

Veículos Militares; e

Cavalaria.

CONTROLE DE TRÁFEGO

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o controle de tráfego no entorno começa na noite desta quarta-feira (6), a partir das 23h, quando os agentes coibirão vagas de estacionamento ao longo das vias Antônio Justa, Adolfo Caminha, Rua dos Tabajaras, Almirante Barroso e Beira-Mar.

Já na manhã de quinta (7), serão bloqueadas, a partir de 6h, as avenidas Alberto Nepomuceno, Pessoa Anta, Almirante Barroso, Historiador Raimundo Girão, Barão de Studart, Beira-Mar e Abolição (sentido Mucuripe-Centro)

Os bloqueios serão feitos para auxiliar a chegada das tropas militares e dos alunos que participarão do cortejo.

ROTAS ALTERNATIVAS

Conforme a AMC, condutores em tráfego pelo entorno deverão utilizar rotas alternativas. No sentido Centro-Mucuripe, as avenidas Pereira Filgueiras, Torres Câmara, Canuto de Aguiar, Padre Antônio Tomás e Santos Dumont estão entre as opções de tráfego.

Já no sentido Mucuripe-Centro, a orientação é optar por vias como as ruas Ana Bilhar, Deputado Moreira da Rocha, Tenente Benévolo, Padre Antônio Tomás ou Dom Luís.

A área de estacionamento para quem irá prestigiar o evento será nas vias transversais às avenidas Abolição e Monsenhor Tabosa.

Já os ônibus poderão estacionar na Av. Vicente de Castro, próximo aos moinhos e, durante o momento do embarque, deverão ser direcionados para a Av. Abolição.

FROTA DE ÔNIBUS

Para atender a maior demanda, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) reforçou a frota de coletivos com vinte veículos extras nos terminais de integração. No mais, o transporte coletivo funciona com frota de domingos e feriados.

Confira a programação completa

7h30 — Chegada do Governador Elmano de Freitas ao Comando da 10ª Região Militar

7h45 — Saída em carro aberto passando em revista aos participantes do Desfile Cívico Militar 7 de Setembro

8h — Chegada do governador ao palanque das autoridades para o desfile, na Avenida Abolição

8h30 — Início do desfile

11h — Encerramento do desfile

*Estagiário sob supervisão do editor Felipe Mesquita