Elmano de Freitas decreta ponto facultativo na sexta-feira (8)

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira (8), dia seguinte ao feriado do Dia da Independência do Brasil. A decisão se aplica aos órgãos públicos estaduais.

Elmano divulgou o decreto na noite desta terça-feira (5). "O documento, que será publicado no Diário Oficial do Estado, assegura o funcionamento das atividades essenciais, como Saúde, Segurança Pública e fornecimento de água, entre outros", afirmou o governador.

Diferentemente do 7 de setembro, 8 de setembro não é considerado feriado nacional. Cabe a cada cidade ou estado definir a instituição de ponto facultativo na data, prolongando o feriado para serviços públicos.

Fortaleza também terá ponto facultativo

A Prefeitura de Fortaleza também determinou ponto facultativo na sexta-feira (8). A informação foi divulgada pelo prefeito José Sarto (PDT) nesta terça-feira (5).

Ainda segundo o gestor, os serviços públicos essenciais, como saúde e segurança, seguirão com funcionamento normal. Empresas e órgãos privados devem definir o funcionamento no dia.