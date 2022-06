Menina autista realiza sonho de conhecer trabalho dos profissionais do Samu Ceará

Uma menina de 7 anos de Nova Olinda, interior do Ceará, realizou o sonho de conhecer de perto o trabalho do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). Nesta segunda-feira (20), ela esteve na Central de Regulação de Urgências (CRU) do órgão, em Juazeiro do Norte.

Diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA), Maria Clara dos Santos começou a ter avanços em seu aprendizado à medida que o interesse pelo trabalho dos socorristas crescia.

Foi então que sua mãe, Suelia Vila Nova, entrou em contato com um dos condutores socorristas do Samu para viabilizar uma visita. O pedido foi reforçado por uma indicação do terapeuta ocupacional que acompanha Clara pelo SUS, assegurando que esse contato seria importante para o "desenvolvimento neuro psíquico e cognitivo" da menina.

Após ter a solicitação aprovada pelo coordenador da Unidade Macrorregional de Juazeiro do Norte, Marco Rulim, deram início aos preparativos para receber Maria Clara, incluindo a confecção de um fardamento especial para ela.

Reconhecimento

Durante a visita nesta segunda-feira, Clara viu de perto uma das ambulâncias, teve a oportunidade de entrar no interior do veículo e conhecer a estrutura. Uniformizada de “samuzeira”, ela ainda deu uma volta na viatura, encantada com o som do giroflex.

“Receber a Maria Clara na CRU de Juazeiro do Norte é um motivo de gratidão e de reconhecimento a todos os profissionais que fazem o Samu 192 Ceará”, destaca Rulim.

Legenda: Durante a visita nesta segunda-feira (20), Clara viu de perto uma das ambulâncias Foto: Divulgação Samu

Em oito anos de funcionamento, esta foi a primeira vez que a Central de Regulação de Juazeiro do Norte recebeu a visita de uma criança. “Trazer a Maria Clara hoje para conhecer a CRU foi a mesma emoção do primeiro dia de trabalho no Samu 192 Ceará. Estava mais ansioso do que a criança por essa visita”, conta o condutor socorrista Valdez Cardoso.

Atendimento

Todos os casos clínicos de urgência, atendidos pelo Samu 192 Ceará na região, são atendidos pela CRU. Do local, os profissionais orientam o usuário sobre os primeiros socorros e enviam, se necessário, ambulância de Unidade de Suporte Básico (USB) ou de Unidade de Suporte Avançado (USA) com a equipe de saúde.

Legenda: Em oito anos de funcionamento, esta foi a primeira vez que a Central de Regulação de Juazeiro do Norte recebeu a visita de uma criança Foto: Divulgação Samu