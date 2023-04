Médico é demitido em Pacajus após publicar vídeo com críticas a técnicos de enfermagem

Um médico plantonista foi demitido nesse domingo (9) pela Prefeitura de Pacajus, após compartilhar vídeo com críticas à categoria de técnico de enfermagem nas redes sociais. Ele atuava no hospital do município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Lyanderson Andrade Arruda usou o perfil pessoal, que mantém no Instagram, para publicar uma série de vídeos com falas sobre os profissionais da área da saúde. Nas gravações, ele aparece caminhando pela avenida Beira Mar, em Fortaleza.

Vocês não são médicos, então parem de se achar médico. Técnicas são fazedoras, então vocês não sabem p* nenhuma. Quem sabe de p* alguma são alguns médicos. Se o médico sabe nada, imagina vocês. Sabem nem fazer o papel de vocês, que é pegar um acesso certo, então para de encher o saco", declarou.

Inicialmente, o médico parece dirigir as afirmações para uma pessoa específica, mas, em seguida, generaliza o discurso.

"Você que trabalha no IJF [Instituto Doutor José Frota] não sabe de p* nenhuma. Se você soubesse, não era técnico, você era enfermeiro. O recado é para você mesmo, que tem essa voz. Eu não posso falar, porque senão vou ser preso, entendeu? E você nunca mais diga que vai me fazer raiva, porque senão vou ser preso, porque eu sento a mãozada na sua cara", disse na ocasião.

Os vídeos publicados por Lyanderson Andrade ganharam repercussão nas redes sociais, chegando até a Prefeitura de Pacajus, que decidiu desligar o servidor do Município e ainda divulgou uma nota de repúdio às falas dele.

"A prefeitura de Pacajus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, repudia, veementemente, um vídeo que está circulando nas redes sociais com falas ofensivas de um médico plantonista do Hospital Municipal, que atingem diretamente a classe da enfermagem e técnicos", inicia o comunicado.

Toda sociedade sabe e reconhece o grande trabalho de todos os profissionais que fazem a Saúde acontecer, seja pública ou privada, todos merecem o seu devido respeito pelo serviço de cuidar das pessoas. Cada um tem seu papel e esses profissionais são fundamentais para um fluxo eficaz de atendimento", continuou.

Por fim, a Administração afirmou que as falas de Lyanderson Andrade não representam a gestão e "vão na contramão da missão do Hospital José Maria Philomeno Gomes".

O Diário do Nordeste entrou em contato com o homem, pelas redes sociais, e aguarda resposta.

Médico já foi preso por tentar fraudar vestibular

Em 2010, o Ministério Publico Federal de Tocantins (MPF-TO) denunciou à Justiça Federal o profissional pela tentativa de fraudar o vestibular para o curso de medicina da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

Na época, Lyanderson Andrade era estudante de medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC) e recebeu cerca de R$ 12 mil, mais translado e hospedagem, para prestar a prova no lugar de outro candidato, usando um documento falso.

As investigações da Polícia Federal indicaram que ele e outras três pessoas atuavam no esquema. Na época, o médico foi preso logo após sair do teste e foi conduzido à Superintendência da PF, onde confessou o crime.

