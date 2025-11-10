Maxforma Academias anuncia unidade no Presidente Kennedy com inauguração em 2026

A Maxforma Academias segue em ritmo acelerado de expansão e anuncia a abertura da sua 17ª unidade, que será inaugurada no New Mall Kennedy, espaço que será localizado na Avenida Governador Parsifal Barroso, 399, no bairro Presidente Kennedy. Com 1.300 m² de estrutura moderna, funcionamento 24 horas e ambientes pensados para o maior conforto, a nova unidade tem a missão de entregar uma experiência completa em saúde, bem-estar e performance.

“O conceito nasceu da necessidade de oferecer aos alunos uma experiência mais dinâmica, para que existam mais oportunidades de treino, com variedade, liberdade e dinamismo”, explica Paulo Henrique, CEO da Maxforma. “Aqui, cada aula e cada circuito são pensados para tornar sua rotina mais prazerosa, motivadora e eficiente”, destaca.

A academia acompanha as principais tendências do mercado fitness e a rotina de quem valoriza tempo e qualidade de vida, oferecendo espaços multifuncionais, tecnologia integrada e funcionamento 24 horas, com o propósito de atender diferentes estilos de vida. “A Maxforma traduziu essas tendências em experiências reais para os nossos alunos”, afirma.

Infraestrutura de ponta

Entre as novidades, a unidade do New Mall Kennedy apresentará a exclusiva Max Glúteo Zone, área dedicada a treinos específicos e resultados otimizados. Outro destaque é o coworking para alunos, espaço que permite unir produtividade e bem-estar.

Legenda: Projeto da fachada da nova Maxforma Foto: divulgação

A estrutura também terá uma sala de pose exclusiva, criada para que os alunos registrem sua evolução física com segurança e privacidade, e com bioimpedância integrada, tecnologia que acompanha o progresso corporal de forma precisa e conectada ao plano de treino individual.

“A bioimpedância é uma ferramenta poderosa para quem quer acompanhar de perto a evolução e se motivar ainda mais com ela. Nosso aluno entende o que está mudando no seu corpo e percebe o resultado de cada treino. Para além dos números, é um estímulo para continuar em busca da sua melhor versão”, reforça.

Legenda: A academia contará com infraestrutura completa Foto: divulgação

Com previsão de inauguração para o início do segundo semestre de 2026, a unidade do New Mall Kennedy amplia a presença da marca e reforça sua missão de oferecer uma experiência fitness inteligente, humana e flexível, totalmente conectada ao estilo de vida moderno.

“A experiência Maxforma vai muito além do treino. É sobre pertencimento, resultado e estilo de vida com propósito. Cuidamos de cada detalhe, desde a recepção até a entrega dos resultados, para que a pessoa saia sempre melhor do que entrou. É uma experiência que transforma corpo, mente e espírito”, finaliza.

Serviço

Maxforma Academias

Site: http://maxformaacademias.com/

Instagram: @academiamaxforma