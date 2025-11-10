Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Maxforma Academias anuncia unidade no Presidente Kennedy com inauguração em 2026

Com 1.300 m² e funcionamento 24h, nova unidade oferecerá tecnologia, conforto e espaços multifuncionais

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: A academia explora tendências do mundo fitness
Foto: divulgação

A Maxforma Academias segue em ritmo acelerado de expansão e anuncia a abertura da sua 17ª unidade, que será inaugurada no New Mall Kennedy, espaço que será localizado na Avenida Governador Parsifal Barroso, 399, no bairro Presidente Kennedy. Com 1.300 m² de estrutura moderna, funcionamento 24 horas e ambientes pensados para o maior conforto, a nova unidade tem a missão de entregar uma experiência completa em saúde, bem-estar e performance.

“O conceito nasceu da necessidade de oferecer aos alunos uma experiência mais dinâmica, para que existam mais oportunidades de treino, com variedade, liberdade e dinamismo”, explica Paulo Henrique, CEO da Maxforma. “Aqui, cada aula e cada circuito são pensados para tornar sua rotina mais prazerosa, motivadora e eficiente”, destaca.

A academia acompanha as principais tendências do mercado fitness e a rotina de quem valoriza tempo e qualidade de vida, oferecendo espaços multifuncionais, tecnologia integrada e funcionamento 24 horas, com o propósito de atender diferentes estilos de vida. “A Maxforma traduziu essas tendências em experiências reais para os nossos alunos”, afirma.

Infraestrutura de ponta

Entre as novidades, a unidade do New Mall Kennedy apresentará a exclusiva Max Glúteo Zone, área dedicada a treinos específicos e resultados otimizados. Outro destaque é o coworking para alunos, espaço que permite unir produtividade e bem-estar.

Legenda: Projeto da fachada da nova Maxforma
Foto: divulgação

A estrutura também terá uma sala de pose exclusiva, criada para que os alunos registrem sua evolução física com segurança e privacidade, e com bioimpedância integrada, tecnologia que acompanha o progresso corporal de forma precisa e conectada ao plano de treino individual.

“A bioimpedância é uma ferramenta poderosa para quem quer acompanhar de perto a evolução e se motivar ainda mais com ela. Nosso aluno entende o que está mudando no seu corpo e percebe o resultado de cada treino. Para além dos números, é um estímulo para continuar em busca da sua melhor versão”, reforça.

Legenda: A academia contará com infraestrutura completa
Foto: divulgação

Com previsão de inauguração para o início do segundo semestre de 2026, a unidade do New Mall Kennedy amplia a presença da marca e reforça sua missão de oferecer uma experiência fitness inteligente, humana e flexível, totalmente conectada ao estilo de vida moderno.

“A experiência Maxforma vai muito além do treino. É sobre pertencimento, resultado e estilo de vida com propósito. Cuidamos de cada detalhe, desde a recepção até a entrega dos resultados, para que a pessoa saia sempre melhor do que entrou. É uma experiência que transforma corpo, mente e espírito”, finaliza.

Serviço

Maxforma Academias
Site: http://maxformaacademias.com/
Instagram: @academiamaxforma

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Ceará

Maxforma Academias anuncia unidade no Presidente Kennedy com inauguração em 2026

Com 1.300 m² e funcionamento 24h, nova unidade oferecerá tecnologia, conforto e espaços multifuncionais

Agência de Conteúdo DN
Há 34 minutos
Ceará

Festival Viva Arpoeiras 2025 reúne esporte, cultura e turismo em Acaraú

Etapa do Kitesurf Big Air, competições de praia e feiras de empreendedorismo movimentam o litoral de Arpoeiras

Agência de Conteúdo DN
Há 34 minutos
Foto aproximada de mãos de homem segurando um volante e pressionando a buzina, durante um dia ensolarado. O painel do carro é preto e o condutor usa uma camisa social quadriculada e dobrada até o cotovelo.
Ceará

Usar buzina errado pode dar multa; veja 5 tipos e valor

Equipamento obrigatório tem horários de uso no trânsito e não deve ter som alterado.

Nicolas Paulino
Há 1 hora
Imagem de um celular mostrando o sistema enem para matéria sobre reações às questões do enem 2025.
Ceará

Candidatos compartilham reações às questões do Enem 2025

Provas do primeiro dia foram aplicadas neste domingo (9).

Redação
09 de Novembro de 2025
Cacique Pequena, Paolla Oliveira e Margot Robbie são citadas no Enem 2025.
Ceará

Cacique Pequena, Paolla Oliveira e Margot Robbie são citadas no Enem 2025

Questões sobre padrões de beleza e protagonismo indígena foram destaques da prova deste domingo (9).

Redação
09 de Novembro de 2025
Página do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
Ceará

Notas de corte do Enem 2024: veja o panorama por curso e universidade para planejar seu 2025

Os cursos de Medicina, Engenharia da Computação e de Software, Odontologia, Psicologia e Direito tiveram as médias mais altas no País.

Redação
09 de Novembro de 2025
Foto mostra estudantes nos locais de aplicação da prova do Enem. Imagem usada em matéria sobre reaplicação do exame.
Ceará

Reaplicação do Enem 2025 será realizada em dezembro; veja quem pode solicitar

Primeiro dia de provas ocorreu neste domingo (9).

Redação e Agência Brasil
09 de Novembro de 2025
Imagem da capa da prova amarela e azul do Enem 2025.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno amarelo para o primeiro dia

Resultado oficial ainda será divulgado pelo Inep.

Redação
09 de Novembro de 2025
Imagens de pinturas e charges usadas no primeiro dia de prova do Enem 2025.
Ceará

Etarismo, longevidade e povos indígenas: veja temas que marcaram provas do 1º dia do Enem 2025

Professores do SAS Plataforma de Educação comentam provas de Linguagem e Ciências Humanas do Enem 2025.

Redação
09 de Novembro de 2025
Imagem mostra alunos entrando em um local de prova do Enem. Imagem usada para matéria sobre zerar nota na redação do exame.
Ceará

O que pode zerar a redação do Enem 2025? Entenda erros que podem anular parte da prova

Primeiro dia do exame ocorre neste domingo (9).

Redação
09 de Novembro de 2025
Professora de escola no Interior do Ceará acerta tema da redação do Enem 2025
Ceará

Professora de escola no Interior do Ceará acerta tema da redação do Enem 2025

Participantes do exame precisam escrever sobre as perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira.

Marcos Moreira
09 de Novembro de 2025
Imagens de candidatos entrando em escola para fazer o Enem 2025.
Ceará

Enem 2025 conta com mais de 4,8 milhões de candidatos para primeiro dia

Provas foram aplicadas em 1,8 mil municípios neste domingo (9).

Redação
09 de Novembro de 2025
Imagem da prova do Enem, para matéria sobre gabarito extraoficial do Enem 2025.
Ceará

Confira o gabarito extraoficial do 1º dia do Enem 2025

Primeiro dia de prova teve questões de Linguagens e Ciências Humanas, assim como a escrita da redação.

Redação
09 de Novembro de 2025
Imagem da Página do Participante, do Inep, para matéria sobre gabarito oficial do Enem 2025.
Ceará

Gabarito oficial do 1ª dia do Enem 2025: quando será divulgado pelo Inep

Respostas estarão disponíveis na Página do Participante.

Redação
09 de Novembro de 2025
Caminhão tomba em acidente na CE-060, em Mombaça
Ceará

Caminhão tomba em acidente na CE-060, em Mombaça

Polícia Militar do Ceará atendeu a ocorrência, que não teve feridos.

Redação
09 de Novembro de 2025
Imagem mostra rua tranquila do Centro de Fortaleza, com alguns carros estacionados e casas em ambos os lados. Acima, um céu azul com nuvens brancas.
Ceará

Como Centro de Fortaleza pode voltar a ser ‘lugar de morar’

Miolo do bairro não recebia lançamento de residencial há 17 anos.

Theyse Viana
09 de Novembro de 2025
Fotografia em Juazeiro do Norte em dia de sol e calor, mostrando uma mulher caminhando pela rua com uma sombrinha vermelha para se proteger do sol.
Ceará

Ceará tem alerta de ‘perigo potencial’ por baixa umidade; entenda

Instituto Nacional de Meteorologia aponta “baixo risco de incêndios florestais e à saúde”.

Redação
09 de Novembro de 2025
Foto aproximada de um candidato masculino fazendo uma prova. Ele está sentado e manuseia uma lapiseira. Imagem usada em matéria sobre gabarito extraoficial do Enem 2025.
Ceará

Diário do Nordeste divulga gabarito extraoficial de provas do Enem 2025; confira

No primeiro dia de aplicação, são realizadas 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas.

Redação
08 de Novembro de 2025
Jacaré é resgatado na calçada de moradora em Cariré, no Interior do Ceará
Ceará

Jacaré é resgatado na calçada de moradora em Cariré, no Interior do Ceará

O animal foi mobilizado por um bombeiro militar da reserva.

Redação
08 de Novembro de 2025
Colisão entre dois veículos no Centro de Fortaleza deixa três feridos e carro pega fogo
Ceará

Colisão entre dois veículos no Centro de Fortaleza deixa três feridos e carro pega fogo

Veículos invadiram calçada e atingiram poste.

Redação
08 de Novembro de 2025