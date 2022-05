Marinha abre navio-escola para visitação no Porto do Mucuripe neste domingo (15)

A Fragata ARA "Libertad", navio-escola da Armada Argentina, chegou à Fortaleza na programação ao bicentenário da Independência do Brasil, comemorado em 2022. O público poderá conhecer as instalações na embarcação neste domingo (15).

De 14h às 17h, a Fragata será aberta para visitação pública, no Porto do Mucuripe, e a população da capital cearense poderá ter acesso ao navio gratuitamente.

Com quatro mastros e velas que cobrem uma área de 2.600 metros quadrados, a Fragata ARA "Libertad" tem como missão contribuir para a formação dos Guardas-Marinha.

O navio-escola argentino fomenta as relações internacionais e o estreitamento de laços da Armada Argentina com as Marinhas amigas.

Vale destacar que a população precisa usar máscara para entrar no Porto de Fortaleza por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Homenagem na Orla de Fortaleza

Na manhã deste sábado (14), o comandante da Fragata ARA “Libertad” realizou uma aposição floral no recém-inaugurado monumento do Almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré, na orla da Praia do Meireles.

Legenda: Estátua do Almirante Tamandaré em comemoração ao bicentenário da nossa independência Foto: Divulgação/Marinha do Brasil

Nascido em 13 de dezembro de 1807, o Almirante Tamandaré, patrono da Marinha, dedicou 66 anos de serviço à Marinha do Brasil e participou de episódios decisivos na formação de nosso país, a exemplo das lutas pela independência do Brasil e a Guerra do Paraguai.