Manifestantes ateiam fogo em pneus e bloqueiam trecho da BR-116 em Fortaleza; veja vídeo

Manifestantes colocaram fogo em pneus e bloquearam o km 3 da BR-116, no bairro Aerolândia, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (31). A ação ocorreu pouco antes das 20h e foi controlada às 20h19, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O órgão informou que o protesto teve motivação política. Equipes da PRF e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) dispersaram os indivíduos. Apesar de rápido, o protesto causou um grande engarrafamento mesmo após a dispersão, já que as autoridades precisaram retirar o material usado para causar o incêndio.

VEJA VÍDEO DA AÇÃO:

"Com a chegada das equipes da PRF e da PMCE, as pessoas que faziam o incêndio saíram do local. O fluxo de trânsito está sendo liberado pelos policiais", informou a PRF.

Testemunhas relataram ao Diário do Nordeste que havia muitos policiais e ambulâncias no local. De acordo com uma passageira que trafegava pela rodovia em torno das 19h40, a Polícia apagou o fogo e interditou toda a via.

"Colocaram fogo de ponta a ponta, o trânsito ficou totalmente parado. Vi algumas pessoas andando com bandeiras e blusas do Brasil", relatou a passageira.

Contudo, minutos depois o tráfego foi liberado.

Bloqueios em pelo menos 10 estados e no DF

Sem relação com o protesto em Fortaleza, a PRF registrou, pela manhã, 70 pontos bloqueados por caminhoneiros ou com aglomerações em pelo menos 10 estados do Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País, além do Distrito Federal, após o resultado das eleições. À noite, a Confederação Nacional do Transporte (CNT) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) se posicionaram contrárias às paralisações.