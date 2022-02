Manchas de óleo atingem 64 praias do Ceará; veja áreas atingidas

Subiu para 64 o número de praias em municípios do Ceará com registros de manchas de óleo em 2022. O balanço mais recente foi atualizado às 17h dessa sexta-feira (11) pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema). Até agora, o material já analisado em laboratório tem características diferentes do petróleo venezuelano encontrado no litoral do Estado em 2019.

Conforme o relatório da Sema, a cidade de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), tem o maior volume de praias atingidas por manchas de óleo. A substância foi visualizada em 9 praias, são elas: Porto das Dunas, Japão, Prainha, Marambaia, Praia Bela, Praia do Presídio, Praia do Iguape, Praia do Barro Preto e Praia do Batoque.

Fortaleza aparece na sequência com seis praias: Abreulândia, Sabiaguaba, Praia do Futuro, Praia do Cais do Porto/Serviluz, Praia da Leste Oeste/Formosa e Praia da Barra do Ceará.

Veja as praias do Ceará com manchas de óleo em 2022

Aracat i (Litoral Leste) - Cumbe, Canoa Quebrada, Majorlândia, Quixaba, Fontainha e Lagoa do Mato;

i (Litoral Leste) - Cumbe, Canoa Quebrada, Majorlândia, Quixaba, Fontainha e Lagoa do Mato; Fortim (Litoral Leste) - Praia Canoé e Praia do Forte;

(Litoral Leste) - Praia Canoé e Praia do Forte; Beberibe (Litoral Leste) - Praia do Parajuru e Prainha do Canto Verde;

(Litoral Leste) - Praia do Parajuru e Prainha do Canto Verde; Cascavel (Litoral Leste) - Barra Nova, Barra Velha, Águas Belas e Caponga;

(Litoral Leste) - Barra Nova, Barra Velha, Águas Belas e Caponga; Aquiraz (RMF) - Porto das Dunas, Japão, Prainha, Marambaia, Praia Bela, Praia do Presídio, Praia do Iguape, Praia do Barro Preto e Praia do Batoque;

(RMF) - Porto das Dunas, Japão, Prainha, Marambaia, Praia Bela, Praia do Presídio, Praia do Iguape, Praia do Barro Preto e Praia do Batoque; Fortaleza – Praia da Abreulândia, Praia da Sabiaguaba, Praia do Futuro, Praia do Cais do Porto/Serviluz, Praia da Leste Oeste/Formosa e Praia da Barra do Ceará;

– Praia da Abreulândia, Praia da Sabiaguaba, Praia do Futuro, Praia do Cais do Porto/Serviluz, Praia da Leste Oeste/Formosa e Praia da Barra do Ceará; Caucaia (RMF) – Praia do Cumbuco, Praia do Cauípe, Praia do Icaraí e Praia da Tabuba;

(RMF) – Praia do Cumbuco, Praia do Cauípe, Praia do Icaraí e Praia da Tabuba; São Gonçalo do Amarante (RMF) – Praia da Taiba, Praia do Pecém, Praia de Barramar e Praia da Colônia;

(RMF) – Praia da Taiba, Praia do Pecém, Praia de Barramar e Praia da Colônia; Paracuru (Litoral Oeste) – Praia do Quebra Mar, Praia Pau Enfincado e Praia do Vapor;

(Litoral Oeste) – Praia do Quebra Mar, Praia Pau Enfincado e Praia do Vapor; Paraipaba (Litoral Oeste) – Praia de Lagoinha, Praia do Porto Velho, Praia do Capim Açú;

(Litoral Oeste) – Praia de Lagoinha, Praia do Porto Velho, Praia do Capim Açú; Trairi (Litoral Oeste) – Praia de Cana Brava e Praia de Guajiru;

Óleo recolhido

Legenda: Equipes da Prefeitura de Aracati iniciaram a coleta de parte do material nesta quarta (26) Foto: Reprodução

Até essa sexta-feira (11), a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) recolheu quatro mil litros de óleo coletados nas praias de Aracati (16 tambores), Fortaleza (1 tambor), Caucaia (2 tambores) e Trairi (1 tambor). Também oram entregues 330 Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para a execução da coleta dos materiais.

De acordo com o professor do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da Universidade Federal do ceará, Rivelino Cavalcante, o óleo coletado neste ano no Ceará é diferente do material encontrado em 2019, cujas caracterísiticas eram de petróleo venezuelano derramado no mar por um navio petroleiro grego.

Rivelino Cavalcante professor e pesquisador do Labomar "Essas manchas que chegaram há duas semanas são diferentes das que chegaram em 2019. Visualmente, é um material completamente diferente que nem parece com aquela cor característica de óleo. Agora nós estamos analisando essas que chegaram essa semana

Rivelino complementou ainda que o Labomar precisa fazer uma análise mais detalhada para descobrir o tipo de substância encontrada neste ano na costa do Ceará. "Precisamos aprofundar mais porque nós investigamos se era similar ou não a de 2019".