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Mais de 100 cidades do CE têm aviso de chuvas intensas nesta terça (31); veja locais

Aviso do Inmet prevê precipitações que podem chegar a 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Pessoa de costas segurando um guarda-chuva azul estampado em rua molhada sob chuva leve, com carros ao fundo.
Legenda: Nenhum município da Região Metropolitana de Fortaleza apareceu na lista de "perigo potencial".
Foto: Davi Rocha/SVM.

Cerca de 115 municípios do Ceará estão sob aviso de “perigo potencial” para chuvas intensas nesta terça-feira (31), conforme aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O indicativo é válido durante todo o dia, até as 23h59.

De acordo com o órgão, as precipitações podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora - podendo chegar a 50 milímetros por dia - acompanhadas de ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h. Apesar da chuva em grande parte do território cearense, o órgão aponta que há um baixo risco de corte de energia elétrica, alagamentos, queda de galhos de árvores e de descargas elétricas.

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Previsão do tempo

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), para esta terça-feira, a tendência é de um céu entre nublado e parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com chuvas e trovoadas no Centro-Sul do estado, durante a madrugada e a manhã, além de algumas chuvas isoladas pelo Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité e na Jaguaribana. 

Para os períodos da tarde e da noite, a tendência continua também com possibilidade de trovoadas em áreas do noroeste do estado. Além disso, durante a noite, aumenta a possibilidade de chuvas na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, na Jaguaribana e no Cariri, mas com baixa possibilidade de chuva isolada nas demais regiões. 

A Funceme aponta ainda que as chuvas previstas para hoje e para os próximos três dias estão associadas a efeitos locais, como à temperatura, umidade, relevo e fluxo do vento de leste/nordeste associado a ZCIT, que contribui para aumento de umidade oriunda do oceano.

Veja lista das cidades do CE sob aviso de 'perigo potencial' do Inmet:

  1. Abaiara
  2. Acopiara
  3. Aiuaba
  4. Alcântaras
  5. Altaneira
  6. Alto Santo
  7. Antonina do Norte
  8. Ararendá
  9. Araripe
  10. Arneiroz
  11. Assaré
  12. Aurora
  13. Baixio
  14. Banabuiú
  15. Barbalha
  16. Barro
  17. Barroquinha
  18. Boa Viagem
  19. Brejo Santo
  20. Camocim
  21. Campos Sales
  22. Canindé
  23. Cariré
  24. Caririaçu
  25. Cariús
  26. Carnaubal
  27. Catarina
  28. Catunda
  29. Cedro
  30. Chaval
  31. Choró
  32. Coreaú
  33. Crateús
  34. Crato
  35. Croatá
  36. Deputado Irapuan Pinheiro
  37. Ererê
  38. Farias Brito
  39. Forquilha
  40. Frecheirinha
  41. Graça
  42. Granja
  43. Granjeiro
  44. Groaíras
  45. Guaraciaba do Norte
  46. Hidrolândia
  47. Ibiapina
  48. Icó
  49. Iguatu
  50. Independência
  51. Ipaporanga
  52. Ipaumirim
  53. Ipu
  54. Ipueiras
  55. Iracema
  56. Irauçuba
  57. Itatira
  58. Jaguaretama
  59. Jaguaribara
  60. Jaguaribe
  61. Jardim
  62. Jati
  63. Juazeiro do Norte
  64. Jucás
  65. Lavras da Mangabeira
  66. Madalena
  67. Massapê
  68. Mauriti
  69. Meruoca
  70. Milagres
  71. Milhã
  72. Missão Velha
  73. Mombaça
  74. Monsenhor Tabosa
  75. Moraújo
  76. Mucambo
  77. Nova Olinda
  78. Nova Russas
  79. Novo Oriente
  80. Orós
  81. Pacujá
  82. Parambu
  83. Pedra Branca
  84. Penaforte
  85. Pereiro
  86. Piquet Carneiro
  87. Pires Ferreira
  88. Poranga
  89. Porteiras
  90. Potengi
  91. Potiretama
  92. Quiterianópolis
  93. Quixadá
  94. Quixelô
  95. Quixeramobim
  96. Reriutaba
  97. Saboeiro
  98. Salitre
  99. Santana do Cariri
  100. Santa Quitéria
  101. São Benedito
  102. Senador Pompeu
  103. Senador Sá
  104. Sobral
  105. Solonópole
  106. Tamboril
  107. Tarrafas
  108. Tauá
  109. Tianguá
  110. Ubajara
  111. Umari
  112. Uruoca
  113. Varjota
  114. Várzea Alegre
  115. Viçosa do Ceará

Recomendações do Inmet

Diante da previsão, o Inmet orienta que a população adote alguns cuidados durante as chuvas e possíveis rajadas de vento.

Entre as recomendações estão:

  • Evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas;
  • Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante tempestades;

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

*Estagiária supervisionada pelas jornalistas Mariana Lazari e Dahiana Araújo.

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