Mais de 100 cidades do CE têm aviso de chuvas intensas nesta terça (31); veja locais

Cerca de 115 municípios do Ceará estão sob aviso de “perigo potencial” para chuvas intensas nesta terça-feira (31), conforme aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O indicativo é válido durante todo o dia, até as 23h59.

De acordo com o órgão, as precipitações podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora - podendo chegar a 50 milímetros por dia - acompanhadas de ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h. Apesar da chuva em grande parte do território cearense, o órgão aponta que há um baixo risco de corte de energia elétrica, alagamentos, queda de galhos de árvores e de descargas elétricas.

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Previsão do tempo

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), para esta terça-feira, a tendência é de um céu entre nublado e parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com chuvas e trovoadas no Centro-Sul do estado, durante a madrugada e a manhã, além de algumas chuvas isoladas pelo Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité e na Jaguaribana.

Para os períodos da tarde e da noite, a tendência continua também com possibilidade de trovoadas em áreas do noroeste do estado. Além disso, durante a noite, aumenta a possibilidade de chuvas na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, na Jaguaribana e no Cariri, mas com baixa possibilidade de chuva isolada nas demais regiões.

A Funceme aponta ainda que as chuvas previstas para hoje e para os próximos três dias estão associadas a efeitos locais, como à temperatura, umidade, relevo e fluxo do vento de leste/nordeste associado a ZCIT, que contribui para aumento de umidade oriunda do oceano.

Veja lista das cidades do CE sob aviso de 'perigo potencial' do Inmet:

Abaiara Acopiara Aiuaba Alcântaras Altaneira Alto Santo Antonina do Norte Ararendá Araripe Arneiroz Assaré Aurora Baixio Banabuiú Barbalha Barro Barroquinha Boa Viagem Brejo Santo Camocim Campos Sales Canindé Cariré Caririaçu Cariús Carnaubal Catarina Catunda Cedro Chaval Choró Coreaú Crateús Crato Croatá Deputado Irapuan Pinheiro Ererê Farias Brito Forquilha Frecheirinha Graça Granja Granjeiro Groaíras Guaraciaba do Norte Hidrolândia Ibiapina Icó Iguatu Independência Ipaporanga Ipaumirim Ipu Ipueiras Iracema Irauçuba Itatira Jaguaretama Jaguaribara Jaguaribe Jardim Jati Juazeiro do Norte Jucás Lavras da Mangabeira Madalena Massapê Mauriti Meruoca Milagres Milhã Missão Velha Mombaça Monsenhor Tabosa Moraújo Mucambo Nova Olinda Nova Russas Novo Oriente Orós Pacujá Parambu Pedra Branca Penaforte Pereiro Piquet Carneiro Pires Ferreira Poranga Porteiras Potengi Potiretama Quiterianópolis Quixadá Quixelô Quixeramobim Reriutaba Saboeiro Salitre Santana do Cariri Santa Quitéria São Benedito Senador Pompeu Senador Sá Sobral Solonópole Tamboril Tarrafas Tauá Tianguá Ubajara Umari Uruoca Varjota Várzea Alegre Viçosa do Ceará

Recomendações do Inmet

Diante da previsão, o Inmet orienta que a população adote alguns cuidados durante as chuvas e possíveis rajadas de vento.

Entre as recomendações estão:

Evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas;

Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante tempestades;

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

*Estagiária supervisionada pelas jornalistas Mariana Lazari e Dahiana Araújo.