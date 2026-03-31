Mais de 100 cidades do CE têm aviso de chuvas intensas nesta terça (31); veja locais
Aviso do Inmet prevê precipitações que podem chegar a 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h.
Cerca de 115 municípios do Ceará estão sob aviso de “perigo potencial” para chuvas intensas nesta terça-feira (31), conforme aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O indicativo é válido durante todo o dia, até as 23h59.
De acordo com o órgão, as precipitações podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora - podendo chegar a 50 milímetros por dia - acompanhadas de ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h. Apesar da chuva em grande parte do território cearense, o órgão aponta que há um baixo risco de corte de energia elétrica, alagamentos, queda de galhos de árvores e de descargas elétricas.
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Previsão do tempo
De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), para esta terça-feira, a tendência é de um céu entre nublado e parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com chuvas e trovoadas no Centro-Sul do estado, durante a madrugada e a manhã, além de algumas chuvas isoladas pelo Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité e na Jaguaribana.
Para os períodos da tarde e da noite, a tendência continua também com possibilidade de trovoadas em áreas do noroeste do estado. Além disso, durante a noite, aumenta a possibilidade de chuvas na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, na Jaguaribana e no Cariri, mas com baixa possibilidade de chuva isolada nas demais regiões.
A Funceme aponta ainda que as chuvas previstas para hoje e para os próximos três dias estão associadas a efeitos locais, como à temperatura, umidade, relevo e fluxo do vento de leste/nordeste associado a ZCIT, que contribui para aumento de umidade oriunda do oceano.
Veja lista das cidades do CE sob aviso de 'perigo potencial' do Inmet:
- Abaiara
- Acopiara
- Aiuaba
- Alcântaras
- Altaneira
- Alto Santo
- Antonina do Norte
- Ararendá
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barbalha
- Barro
- Barroquinha
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Camocim
- Campos Sales
- Canindé
- Cariré
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Catarina
- Catunda
- Cedro
- Chaval
- Choró
- Coreaú
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Farias Brito
- Forquilha
- Frecheirinha
- Graça
- Granja
- Granjeiro
- Groaíras
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Ibiapina
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Irauçuba
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Madalena
- Massapê
- Mauriti
- Meruoca
- Milagres
- Milhã
- Missão Velha
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Moraújo
- Mucambo
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Orós
- Pacujá
- Parambu
- Pedra Branca
- Penaforte
- Pereiro
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Potiretama
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Reriutaba
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Cariri
- Santa Quitéria
- São Benedito
- Senador Pompeu
- Senador Sá
- Sobral
- Solonópole
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Tianguá
- Ubajara
- Umari
- Uruoca
- Varjota
- Várzea Alegre
- Viçosa do Ceará
Recomendações do Inmet
Diante da previsão, o Inmet orienta que a população adote alguns cuidados durante as chuvas e possíveis rajadas de vento.
Entre as recomendações estão:
- Evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas;
- Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante tempestades;
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.
*Estagiária supervisionada pelas jornalistas Mariana Lazari e Dahiana Araújo.