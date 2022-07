Jovem morre após atropelar adolescente e se chocar contra poste em Fortaleza; veja vídeo

Um motociclista de 26 anos morreu após atropelar uma adolescente de 13 anos e se chocar contra um poste no bairro São Cristovão, em Fortaleza. O caso aconteceu na manhã deste sábado (30) enquanto ele trafegava na avenida Castelo de Castro, nas proximidades de uma feira.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o condutor dirigia pelo sentido sul-norte da via quando atropelou a menina de 13 anos. Com o impacto da batida, e já sem controle do veículo, ele colidiu contra um poste no canteiro central.

Motociclista atropelou garota e depois colidiu contra um poste; assista

A adolescente foi socorrida a uma unidade de saúde. Nas imagens do acidente, captadas por uma câmera de segurança, é possível ver que ela fica desacordada no chão.

Investigação

Em nota, Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o 30º Distrito Policial (DP) investiga o caso, de modo a elucidar as circunstâncias da fatalidade.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) fizeram os primeiros procedimentos no local nesta manhã.