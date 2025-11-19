Intercâmbio internacional impulsiona trajetórias e abre novas frentes de atuação

Na trajetória de Ramon Ferreira, o interesse por idiomas e pelas muitas possibilidades de explorá-los surgiu cedo. Desde os oito anos, incentivado pelos pais, o jovem começou os estudos em inglês. Ao longo do tempo, o apreço pelas linguagens cresceu, levando Ramon a vivenciar outros países e oportunidades.

Bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor), Ramon conseguiu explorar outros idiomas por meio de um programa de intercâmbio realizado em 2014 para a França. Na época, o jovem já havia iniciado por conta própria os estudos de francês, para se tornar apto a conhecer o país europeu.

Ramon comenta que, durante a preparação e o programa de intercâmbio, tanto a coordenação do Centro de Ciências Jurídicas como o Núcleo de Estratégias Internacionais (NEI) prestaram suporte no processo.

“Quando as inscrições foram abertas em 2014, tive dúvida entre países de língua inglesa, espanhola ou francesa. Depois de muita análise e mais de um ano de preparação, concluí que a França seria a opção mais viável e enriquecedora, especialmente pela oportunidade de aprimorar um idioma mais desafiador devido à sua complexa gramática”, explica.

Na França, Ramon estudou disciplinas como Direito do Trabalho, Direito Civil, Inglês Avançado e Francês Avançado.

“Estudar disciplinas da minha graduação na França foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Além do alto nível acadêmico, tive contato com diferentes métodos de ensino, colegas do mundo inteiro e um ambiente multicultural que ampliou profundamente minha visão de mundo.”

Legenda: Ramon Ferreira teve a oportunidade de conhecer diversos países durante o intercâmbio Foto: Arquivo pessoal

Ramon explica que a experiência foi marcante e que, além do aprendizado, pôde conhecer mais de 10 países na Europa, cultura, história, maneira de viver e línguas.

O período na França, inclusive, motivou o jovem na escolha do tema para sua monografia: “A influência da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e sua influência na atual Constituição Brasileira de 1988”, orientado pela Professora Doutora Gina Pompeu que naquele momento me auxiliou e hoje é coordenadora do NEI.

“Essa vivência me permitiu compreender, na prática, como a tradição francesa molda diversas bases do nosso sistema jurídico e de várias partes do mundo, além de fortalecer minha formação acadêmica e profissional de maneira decisiva”, comenta.

Auxílio aos estudantes

Após o período da graduação, Ramon passou a atuar como intérprete em eventos. Na última edição do G20, Ramon reencontrou sua orientadora da graduação, que o convidou para integrar a equipe do NEI.

Junto ao NEI, Ramon prepara estudantes da Unifor para experiências de intercâmbio, além de dar suporte para alunos estrangeiros que estão conhecendo a universidade.

“Auxilio em processos de documentação, adaptação, esclarecimento de dúvidas sobre disciplinas, orientações culturais e acompanhamento durante toda a estadia. Nosso objetivo é assegurar que cada estudante tenha uma experiência acolhedora, organizada e segura, desde a chegada até o final do semestre.”

Ramon explica que o setor recebe autoridades, organiza eventos, apoiam acordos institucionais e outras ações que fortalecem a universalização da instituição de ensino.