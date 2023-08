Instrutora de surfe desmaia durante aula no mar e é resgatada em Fortaleza; veja vídeo

Uma instrutora de surfe, de 30 anos, desmaiou enquanto estava no mar e teve que ser resgatada por agentes do Corpo de Bombeiro, nessa quinta-feria (24), na Praia da Leste, bairro Moura Brasil, em Fortaleza. Na ocasião, a profissional teve a região da cabeça aintigida pela prancha de uma aluna.

Em imagens registradas pela autoridade, é possível observar o momento em que a vítima é retirada da água, aparentemente desacordada, e recebe os primeiros socorros. (Assista ao vídeo abaixo)

Segundo a corporação, o acidente aconteceu quando a dupla levou um "caldo" e o equipamento acabou atingindo a cabeça da mulher. O momento foi flagrado por integrantes do 1º Batalhão de Bombeiros Militares (1º BBM), que, coincidentemente, participavam de uma celebração no local. Eles entraram em ação logo em seguida.

Os agentes haviam acabado de sair do mar, após nadar entre a praia do Marina Park e a Praia da Leste durante o encerramento do evento "Travessia Marítima", quando avistaram a ocorrência. Eles tiraram a vítima da água e prestaram os primeiros socorros, com ajuda de uma ambulância do CBMCE. No veículo, conforme a autoridade, foi verificada a oxigenação do sangue e a pressão arterial da mulher, que estava baixa. Ela também foi aquecida.

Já consciente, a instrutura optou por não ser encaminhada a uma unidade de saúde e, após assinar um termo declarando que estava em plenas condições físicas, foi orientada a ficar atenta a qualquer sinal estranho no quadro de saúde e realizar um exame de imagem para avaliar eventuais danos. Não há informações se ela seguiu as indicações.

