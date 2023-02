Homem morre afogado em lagoa no Parque Rachel de Queiroz, em Fortaleza

Um homem morreu afogado em uma lagoa localizada no Parque Rachel de Queiroz, em Fortaleza, no bairro Presidente Kenndy, nesta quinta-feira (23). A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) foram acionadas para a ocorrência.

O local, administrado pela Prefeitura de Fortaleza, é aberto ao público e possui placas de atenção para que as pessoas não tomem banho na lagoa.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo foi encontrado pelo Batalhão de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), acionado por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

A vítima ainda não foi identificada. "O 10º Distrito Policial (DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) responsável pela área, apura os fatos", informa a pasta.