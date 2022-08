Frotinha da Parangaba terá serviço suspenso para manutenção nesta quarta-feira (3)

A Prefeitura de Fortaleza informou que irá realizar, nesta quarta-feira (3), uma manutenção programada na rede elétrica do Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira, o Frotinha da Parangaba, em virtude de instabilidade no sistema.

Com a manutenção, o serviço da unidade de saúde será suspenso às 6h com previsão de retorno às 18h. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), um plano de contingência foi desenvolvido para atender os usuários, para evitar uma sobrecarga na rede durante as intervenções.

Pacientes serão transferidos

Os pacientes internados na unidade com cirurgia programada para quarta ou que estão em leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) serão transferidos para o Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns e o Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter, o Gonzaguinha.

Ainda conforme a Prefeitura, os pacientes com necessidade de atendimento em urgência e emergência traumatológica ou cirúrgica perfil secundário devem se dirigir ao Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura, o Frotinha do Antônio Bezerra.

Já em caso de urgência e emergência clínica, o atendimento será realizado nas 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Capital.

A unidade hospitalar contará também com uma ambulância de Suporte Avançado (UTI Móvel) para atender qualquer intercorrência grave.