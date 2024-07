Frota de Fortaleza conta com ônibus que reduzem mais de 90% a emissão de poluentes

Fortaleza, com sua dinâmica urbana em crescimento, enfrenta desafios significativos relacionados à mobilidade e à qualidade ambiental. Nesse cenário, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) atua para facilitar a mobilidade urbana e auxiliar na sustentabilidade ambiental da regão.

Uma das principais ações do sindicato em relação à sustentabilidade tem sido a renovação da frota de ônibus. Nos anos de 2022 e 2023, aproximadamente 200 novos veículos foram incorporados, equipados com motores Euro 5 e Euro 6, que atendem aos rigorosos padrões de emissões da União Europeia. Estes novos modelos reduzem significativamente os gases nocivos ao meio ambiente, com uma redução de emissões acima de 90% se comparado ao padrão anterior, graças ao uso de tecnologias avançadas como a Redução Catalítica Seletiva (SCR) e filtros de partículas.

Além da modernização da frota, o Sindiônibus implementou o programa Sitfor, focado na capacitação contínua de motoristas. Somente em 2024, 290 motoristas foram treinados em temas como acessibilidade e direção defensiva, incentivando práticas que minimizam o impacto ambiental, como a condução econômica e segura.

Para reforçar a segurança viária, o Sindiônibus também promoveu treinamentos práticos com cerca de 700 motoristas em 2023, visando não apenas melhorar as habilidades dos condutores, mas também garantir a segurança dos passageiros e pedestres que compartilham as vias.

Além das ações direcionadas ao transporte, o Sindiônibus engaja a comunidade em campanhas de conscientização ambiental. Recentemente, lançou o projeto “Turma da Sindy”, voltado para crianças, com atividades educativas que promovem o desenvolvimento de uma consciência cidadã e ambiental desde cedo. As atividades incluíram visitas às empresas de transporte coletivo em Fortaleza, contação de histórias com roteiro e personagens criados exclusivamente para o projeto, e a distribuição da primeira edição da revista em quadrinhos “Turma da Sindy” para cerca de 100 crianças de 3 escolas municipais.

Segundo Dimas Barreira, presidente do Sindiônibus, "o objetivo é contribuir para que as pessoas compreendam o uso coletivo de recursos como uma solução para a redução dos impactos ambientais. Acreditamos que, ao reduzir nosso impacto e conscientizar sobre o tema, estamos contribuindo para a qualidade de vida de toda a população e para o futuro do nosso planeta", comenta.

Podcast Sindiônibus

Com a estreia da 2ª temporada no próximo dia 1º de agosto, o podcast “De Ponto a Ponto”, no primeiro episódio, discute a redução da emissão de gases poluentes pela frota de ônibus de Fortaleza. Ao todo, serão cinco episódios na nova temporada. Confira o primeiro episódio a seguir.

https://open.spotify.com/show/6dBMIFcj5CrRNHZUSxV1t6