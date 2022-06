Fortaleza tem chuva de 101,9 mm, mesmo após fim da quadra chuvosa; veja transtornos

A manhã do segundo dia do mês de junho foi marcada por fortes chuvas no Ceará. Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em, pelo menos, 116 municípios, entre as 7h desta quarta (1º) e as 7h desta quinta-feira (2). Em Fortaleza, foi registrado 101, 9mm de precipitação.

Durante a chuva na Capital, duas árvores caíram e o trânsito ficou complicado em alguns bairros por conta de problemas em semáforos.

No bairro Jardim Iracema, uma árvore caiu em um caminhão no cruzamento da Avenida Coronel Carvalho com a Rua Guilherme Mendes.

Uma segunda árvore caiu no bairro Cidade dos Funcionários, no cruzamento da Avenida Oliveira Paiva com a Rua Chico Lemos. Alguns motoristas também registraram apagões nos semáforos da Av. Américo Barreira, Av. Desembargador Moreira com Pontes Vieira e na Av. Borges de Melo.

Chuva faz AMC acionar protocolo de emergência

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) atua, nesta quinta-feira (02), conforme protocolo de emergência elaborado para dias de chuva.

"O intuito é minimizar os impactos no tráfego, como o acompanhamento via videomonitoramento dos principais pontos que podem ser afetados pelas precipitações, atuação dos agentes e planejamento prévio dos desvios de tráfego", disse o órgão em nota.

Ainda segundo a AMC, por enquanto não há ocorrência de pontos de alagamento ou bloqueios viários.

"Neste momento, agentes e orientadores de tráfego atuam nos principais cruzamentos em que há registro de instabilidade semafórica provocada por furto de cabos ou oscilação de energia. Numa rede composta por 1.064 equipamentos, apenas 3% apresenta algum tipo de problema", informou a AMC.

Chuvas entre as 7h desta quarta (1º) e as 7h desta quinta-feira (2)

Guaiúba (Posto: GUAIUBA) : 111mm

Fortaleza (Posto: CASTELAO) : 101.9mm

Aquiraz (Posto: AQUIRAZ) : 74mm

Fortaleza (Posto: CACA E PESCA) : 70mm

Aquiraz (Posto: SITIO SAPUCAIA FAGUNDES) : 62mm

Fonte: Funceme / Os dados são parciais e podem ser conferidos em funceme.br/calendario

Tendência de precipitações até sábado (4)

Conforme a Funceme, até sábado (4), a tendência é de mais precipitações em todas as macrorregiões cearenses, sendo de caráter mais isolado no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. No caso de Fortaleza e RMF, a expectativa, para hoje, é que as precipitações ocorram ao longo do dia.