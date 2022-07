Fortaleza suspende aplicação da dose de reforço contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos

A Prefeitura de Fortaleza suspendeu a aplicação da dose de reforço da imunização contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, nesta quinta-feira (28). A informação foi divulgada pelo prefeito Sarto nas redes sociais. O início da vacinação havia sido anunciado na quarta-feira (27), mas sofreu alteração por orientação do Governo do Ceará.

"De acordo com Nota Técnica do Governo do Estado divulgada na tarde desta quarta-feira (27/07), direcionada aos 184 municípios do Ceará, Fortaleza não iniciará, nesta quinta-feira (28/07), a aplicação da primeira dose de reforço (D3) em crianças de 5 a 11 anos. O estado orienta que os municípios aguardem a compra de novas doses para dar seguimento ao esquema vacinal desta faixa etária", detalhou Sarto.

Doses em atraso

Conformes dados do Município, atualmente, 167.052 crianças receberam a primeira dose contra a Covid-19.

Do total, 23.792 estão em atraso com a segunda dose da marca Pfizer Pediátrica, imunobiológico recomendado para a D3 deste público. Fortaleza possui, em estoque na Rede de Frio, 14.320 doses desta marca, com vencimento em outubro de 2022.