Fortaleza e quatro cidades serão atendidas pelo Caminhão do Cidadão a partir de segunda (23)

Cinco cidades do Ceará receberão as ações do Caminhão do Cidadão, a partir desta segunda-feira (23) até o próximo sábado (28). Dentre as ações do equipamento móvel estão emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), registro civil, entrega de documentos e outros.

Os municípios que serão atendidos são: Fortaleza, Caucaia, Russas, Barbalha e Jardim. O horário de atendimento é de 9h às 16h. Veja programação completa abaixo.

Os atendimentos iniciam na segunda-feira (23), no bairro Maraponga, na capital cearense. Na terça-feira (24), o Caminhão do Cidadão segue em Fortaleza, no bairro José Walter e nos próximos dias nos bairros Cais do Porto e Jangurussu.

Em Caucaia, na Região Metropolitana, o atendimento ocorre na terça-feira, no bairro Genipabu.

No interior, o equipamento passará por Barbalha de 23 a 25 de setembro. Em Russas, os cidadãos podem ser atendidos entre quinta-feira (26) e sábado (28). Já no município de Jardim, o Caminhão do Cidadão estará na Praça Professor Joaquim Alves, entre os dias 26 e 28 de setembro.

Confira programação completa

Fortaleza

23/09/2024 (segunda-feira)

Praça das Artes MRV – rua Carlos Juaçaba, altura do nº 1450, Maraponga

Entrega de documentos: ABC Mondubim

24/09/2024 (terça-feira)

Av. O esquina com travessa Mª das Dores Garcia Bezerra, 4ª Etapa, José Walter

Entrega de documentos: CITS José Walter

25/09/2024 (quarta-feira)

Rua Brilhante, 325, Siqueira

Entrega de documentos: ABC Bom Jardim

26/09/2024 (quinta-feira)

Cristo Redentor: rua Francisco Calaça, 580

Entrega de documentos: Complexo Social Mais Infância Cristo Redentor

27/09/2024 (sexta-feira)

Rua Grijalva Costa, 399, Jardim América

Entrega de documentos: ABC Serrinha

28/09/2024 (sábado)

Rua José Setúbal, 108 – Cais do Porto

Entrega de documentos: Centro Comunitário do Farol

Av. Monsenhor Amarílio Rodrigues, 808, Jangurussu

Entrega de documentos: Complexo Social Mais Infância Curió

Caucaia

24/09/2024 (terça-feira)

Escola Municipal Oscar de Azevedo e Sá – rua José Elizaudo de Souza, s/n, bairro Genipabu

Entrega de documentos: Sec. Ass. Caucaia

Russas

26/09/2024 (quinta-feira)

Rua Joaquim de Sousa Barreto, perto da Igreja Jesus Misericordioso – Catavento

Entrega de documentos: Secretaria de Assistência Social de Russas

27/09/2024 (sexta-feira)

Rua João Ivo Xavier, 83, vizinho ao posto de saúde, Vila Gonçalves

Entrega de documentos: Secretaria de Assistência Social de Russas

28/09/2024 (sábado)

Praça Marieta – rua Marieta Bezerra de Carvalho, Planalto Bela Vista

Entrega de documentos: Secretaria de Assistência Social de Russas

Barbalha

23, 24 e 25/09/2024 (segunda, terça e quarta-feira)

Parque da Cidade – av. Paulo Maurício, s/n, Centro

Entrega de documentos: Secretaria de Assistência Social de Barbalha

Jardim

26, 27 e 28/09/2024 (quinta, sexta e sábado)