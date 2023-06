Fortaleza deve receber mais 17 estações do Bicicletar até 2024, diz prefeitura

Fortaleza deve adicionar 17 estacões do sistema de compartilhamento de bicicletas, o “Bicicletar”, até 2024. Quando estiver concretizada, a expansão ampliará a rede dos atuais 193 para 210 pontos de retirada espalhados pela Capital.

A informação foi dada pelo prefeito José Sarto (PDT), nesse sábado (3), durante a inauguração da estação no Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy.

“Até 2024, teremos 210 estações do Bicicletar, já temos 12 estações do Mini Bicicletar, para a criançada, e a meta é, até 2024, chegarmos a 500 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias”, afirmou.

Segundo a prefeitura, o sistema já registra seis milhões de viagens.

Nova estação do Parque Rachel de Queiroz

A nova estrutura do Bicicletar, no Parque Rachel de Queiroz, possui 14 vagas para bicicletas. Conforme a gestão municipal, a escolha do Parque Rachel de Queiroz foi estratégica por ser um polo gerador de tráfego com alta demanda de atividades e em uma área ciclável.

A estação está localizada próxima a outras quatro situadas num raio inferior a 1 km. Já o entorno é ainda mais seguro para usuários do modal ciclístico. São 10,6 km de infraestrutura cicloviária que interliga o parque a diversos bairros.

Destacam-se, por exemplo, as ciclovias das avenidas Humberto Monte, Parsifal Barroso e Bezerra de Menezes, e as ciclofaixas da Rua José de Pontes e Av. Cearenses.