Fortaleza deve construir 30 microparques urbanos; saiba o que são e se seu bairro ganhará algum

Fortaleza deverá construir 30 microparques em 13 bairros da cidade, de acordo com edital de licitação aberto neste mês pela Prefeitura de Fortaleza. O objetivo das intervenções é transformar áreas degradadas em pequenos parques urbanos para lazer dos moradores do entorno.

O processo está sendo conduzido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma). Conforme o projeto, as áreas escolhidas priorizam Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) da região marítima e áreas de entorno do Parque Rachel de Queiroz.

Por isso, os bairros escolhidos pela iniciativa não contemplam a região central nem as áreas mais periféricas da Capital. Dezoito dos 30 microparques ficarão na orla.

Contudo, o edital também deixa claro que “qualquer um dos pontos selecionados pode ser substituído por outro espaço de acordo com demanda expressa da Prefeitura”.

A licitação explica que as obras incluem uso de piso intertravado de concreto, pavimentação, kits mobiliários, quadras de areia, lixeira subterrânea, demolição de pavimento e paisagismo.

Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 20 meses, a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. As propostas de empresas interessadas serão recebidas até o dia 21 de fevereiro de 2022.

Segundo a Prefeitura, dois projetos piloto já foram implantados e entregues à população: o Micro Parque José Leon, na Cidade dos Funcionários, inaugurado em novembro de 2020; e o Micro Parque Seu Zequinha (Francisco Sá), na Barra do Ceará, entregue em outubro de 2021.

Legenda: Os espaços já inaugurados estão sendo bem utilizados pelos moradores, que buscam atividades ao ar livre Foto: Kid Júnior

Além desses, há mais dois atualmente em processo de implementação: o Micro Parque Vila Velha e o Micro Parque Paupina.

Para a doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento e professora de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC), Maria Elisa Zanella, os parques trazem diversos benefícios para a dinâmica entre a população e o espaço urbano.

É importante que o verde urbano esteja melhor distribuído na cidade. Contribui para o lazer da população e tem importante contribuição para reduzir ilhas de calor, pois o sombreamento diminui a incidência da radiação solar”.

O que são microparques?

São áreas verdes urbanizadas a partir da intervenção em pequenos espaços abandonados, buscando novos usos e atividades que permitam o contato da população com a natureza a partir da recuperação e ampliação de recursos naturais nas pavimentações e mobiliários.

Para que servem os microparques?

Entre os objetivos do projeto, estão o incentivo às experiências de aprendizagem ao ar

livre para as crianças e a outras ações relacionadas à educação ambiental, bem como ampliar formas de engajamento comunitário em torno de um projeto de interesse local.

Além disso, espera-se que eles contribuam para a melhoria do microclima, reduzindo a sensação térmica, e da qualidade do ar.

Quais os benefícios dos microparques?

A partir da implementação das duas áreas já concluídas, a Prefeitura aponta:

a “mudança positiva” da percepção da população sobre a área;

o aproveitamento da madeira de poda da cidade, normalmente encaminhada para o aterro sanitário;

aumento da convivência da comunidade a partir da utilização do espaço;

a criação de um microclima local;

parte da demanda pela manutenção do espaço absorvida pela comunidade.

Planejamento das obras

O cronograma proposto pelo edital estabelece três etapas para as intervenções, dividindo-as em áreas geograficamente mais próximas:

Etapa 1: 12 pontos;

Etapa 2: 9 pontos (área Cais do Porto);

Etapa 3: 9 pontos (área Vicente Pinzón).

Cada etapa deverá ser concluída em 10 meses, sendo cinco para projeto e implantação e mais cinco para acompanhamento social e manutenção do espaço.

A Prefeitura sugere que a população do entorno deve contribuir na elaboração do Programa de Necessidades de cada microparque, através de oficinas participativas. A partir dele, será definido o Estudo Preliminar e, posteriormente, em nova audiência pública, os projetos desenvolvidos pela empresa deverão ser aprovados.

“Essa é uma ideia rica, bonita, porque envolve realmente as pessoas naquilo que é delas, que é para elas”, afirma a titular da Seuma, secretária Luciana Lobo.

Os microparques fazem parte do programa Fortaleza Mais Verde, criado em setembro de 2020 para viabilizar a expansão de áreas verdes da cidade. O outro principal projeto integrado por ele é o “Ciclo Mais Verde”, de implantação de corredores cicloviários arborizados para proporcionar maior conforto térmico aos ciclistas.

Parques urbanos

Atualmente, Fortaleza possui 25 parques urbanos, sendo 14 parques urbanos no entorno de lagoas, de acordo com a Seuma. Eles são considerados áreas de proteção especial, com predomínio de vegetação e de características naturais.

