Fortaleza começa a aplicar a Coronavac em crianças neste fim de semana; confira programação

A vacinação de crianças em Fortaleza começará, a partir deste sábado (5), a aplicar doses do imunobiológico CoronaVac/Butantan. Elas serão aplicadas no público infantil da mesma forma que a vacina já utilizada desde o início da campanha, produzida pela Pfizer/BioNTech.

Segundo a secretária da Saúde de Fortaleza, Ana Estela Leite, a remessa de vacinas chega como mais uma opção para avanço na imunização deste público na Capital.

"Agora, teremos dois imunobiológicos disponíveis para o público pediátrico, a Pfizer e a CoronaVac. É importante ressaltar que ambas são seguras e aprovadas pela Anvisa. Estamos tendo uma campanha tranquila, sem efeitos adversos notificados até o momento", pontuou a titular da pasta.

Listas de agendados para vacinação

A aplicação neste fim de semana seguirá ocorrendo mediante o agendamento dessas crianças. Para isso, a Prefeitura de Fortaleza já divulgou as listas com os nomes e locais de aplicação da vacina. Confira:

Repescagem da vacinação

Também neste sábado e domingo, as crianças de 5 a 11 anos que perderam o agendamento da vacina contra a Covid-19 poderão participar da repescagem para receber o imunobiológico.

No sábado, ela ocorrerá no Centro de Eventos do Ceará, de 9h às 17h, e em mais 21 postos de saúde da Capital, de 9h às 16h.

Já no domingo, o atendimento será realizado somente no Centro de Eventos, de 9h às 17h.

Vale recordar que, para vacinar as crianças é preciso apresentar no local o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e documento oficial e original de identificação da criança. Nesse caso, é permitido levar certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte.

Além disso, é necessário apresentar um documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação, além de um comprovante de residência em Fortaleza.

Para crianças com comorbidades ou deficiências permanentes, além dos documentos já citados, é necessário levar o atestado, relatório ou prescrição médica indicando o motivo para a priorização da vacina.

Assim, o responsável deve levar a cópia do documento que comprova a comorbidade ou deficiência permanente, que será entregue aos vacinadores na aplicação.