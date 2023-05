Focado na capacitação de gestores públicos, seminário está com inscrições abertas

Proporcionar aprendizado que resulte na melhoria dos trabalhos feitos nos municípios. É com esse objetivo que a 11ª edição do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2023 será realizada neste ano. Agendado para os dias 06 e 07 de junho, o evento, cuja programação é gratuita, contará com a presença de gestores e especialistas de diversos segmentos. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site oficial (gestorespublicosce.com.br/).

Além de referência para gestores cearenses, o Seminário é o maior evento da área no Nordeste e recebe visitantes e expositores de outras partes do Brasil. Neste ano, sete estados irão compor a cartela de expositores: Bahia, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo, Ceará e o Distrito Federal.

Segundo Edna Câmara, coordenadora do Instituto Future, responsável pelo evento, a 11ª edição foi ampliada e ocupará um salão maior no Centro de Eventos. Com o tema “Inovação e Sustentabilidade: novos caminhos para a gestão”, o Seminário é pensado para fortalecer as dificuldades da gestão pública.

Para Edna, um dos maiores desafios enfrentados pelos gestores é a execução do planejamento anual da gestão pública de um município. Dessa forma, ter uma equipe técnica qualificada é fundamental para que haja o suporte necessário para os projetos. “Esse ano estamos trazendo vários assuntos ligados a temáticas que ajudarão os gestores nesse sentido”.

Entre os temas dos painéis deste ano estão: financiamento da área da saúde, recursos financeiros para os municípios, gestão pública eficiente e desenvolvimento sustentável, primeira infância e outros. Dentro de cada painel serão realizadas palestras ministradas por especialistas nas temáticas. A programação completa pode ser conferida no portal do evento.

Legenda: Expositores de sete estados e do Distrito Federal participarão do evento Foto: Divulgação

Gardel Rolim (PDT), presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, reforça a importância do Seminário em incentivar o desenvolvimento de ferramentas e práticas que melhoram a gestão pública. “Na ocasião, serão apresentados e discutidos projetos, políticas e programas eficazes que convergem para um objetivo maior, que é o da prestação de um serviço público de qualidade à população, por parte dos municípios, através de uma administração pública moderna, transparente, sustentável e participativa”.



Confira destaques da programação do evento

06 de junho

8h às 10h

Credenciamento, momento de networking e visitação aos stands

10h às 12h

Painel Institucional de abertura com o mediador:

Inácio Aguiar, editor de política do Sistema Verdes Mares

Convidados:

Valdomiro Távora – Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

Edilberto Carlos Pontes – Presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB) e Manuel Pinheiro – Procurador-geral de Justiça do Ceará

Elmano de Freitas – Governador do Estado do Ceará

Júnior Castro – Presidente da Associação dos Municípios do Ceará (APRECE)

Toim Braga – Presidente da União dos Vereadores do Ceará (UVC)

Ricardo Cavalcante – Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC)

Paulo Henrique Saraiva Câmara – Presidente do Banco do Nordeste

Joaquim Cartaxo Filho – Diretor Superintendente do Sebrae Ceará

Ruy do Ceará Filho – Diretor Superintendente do Sistema Verdes Mares

Palestra Magna



Palestrante: Elmano de Freitas - Governador do Estado do Ceará

14h às 15h



Palestra

15h às 16h20

Painel 01: Gestão Pública Eficiente e o Desenvolvimento Sustentável

Mediadora: Dana Nunes – Superintendente do IEL/CE – Instituto Euvaldo Lodi

Palestra: Plataforma de inteligência para os municípios

Palestrante: Guilherme Muchale – Gerente do Observatório da Indústria do Sistema FIEC

Palestra: Programa de Liderança para a gestão pública e o Programa de Estágio

Palestrantes: Lourena Cordeiro – Coordenadora de Educação e Carreira do IEL/CE – Instituto Euvaldo Lodi Marcelo Sobreira – Analista de Desenvolvimento Empresarial, Educação Executiva do IEL/CE

Palestra: A transição energética e o hidrogênio verde Palestrante: Jurandir Picanço – Consultor de Energia do Sistema FIEC

Palestra: A sustentabilidade como estratégia das políticas públicas de estados e municípios Palestrante: Alciléia Farias – Coordenadora do Núcleo ESG do Sistema FIEC

16h50 às 18h20

Painel 02 – Inovação na Gestão Pública

Mediador: Conselheiro Edilberto Pontes – Vice-presidente do TCE (CE) e Presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB)

Palestrantes: Representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Brasil Representante do Tribunal de Contas da União – TCU

Herbert Melo – Articulador do SEBRAE Ceará

07 de junho

8h às 9h

Credenciamento, momento de networking e visitação aos stands

9h às 10h30

Painel 03: Financiamento da Saúde

Mediador: Rilson Andrade – Presidente do COSEMS-CE

Palestra: Financiamento da Saúde

Palestrante: Darcio Guedes Júnior – Diretor do Fundo Nacional da Saúde Tânia Mara – Secretária de Saúde do Estado do Ceará

10h30 às 12h

Painel 04 – Recursos financeiros

Mediador: Joacy Júnior – Vice-presidente da APRECE e Prefeito de Jaguaribara

Palestrantes:

José Rafael Neto – Executivo Sênior do Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF

Alexandre Guilherme Barbosa – Superintendente Executivo Governo da Caixa Econômica Federal

Elaine Maria Nogueira – Superintendente de Redes do Ceará da Caixa Econômica Federal

Eliane Libânio Brasil de Matos – Superintendente Estadual do Banco do Nordeste no Ceará

Case do município de Fortaleza Flavia Teixeira – Secretária Municipal das Finanças

15h às 15h30

Palestra: Gestão bem avaliada: bom pra população e bom para os gestores

Palestrante: Pedro Barbosa – Cientista Político e Diretor Técnico do Instituto Opnus de Pesquisa

15h30 às 17h

Painel 05 – Gestão Pública

Mediador: Luís Eduardo Menezes – Diretor Geral do Instituto Plácido Castelo (IPC)

Palestrantes: Representante da Prefeitura de Canela

Palestra: Cidade empreendedora: como melhorar o ambiente de negócios do seu município

Palestrante: Alci Porto – Diretor Técnico do SEBRAE Ceará

Palestra: FPM – Fundo de participação do Município | A importância do fundo para melhoria da gestão Case da Prefeitura de Tauá

Serviço

Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2023

Data: 06 e 07 de junho

Inscrições gratuitas aqui