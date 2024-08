Fisiculturista de 28 anos morre em acidente de trânsito em Fortaleza

O atleta Jaclenilson Viegas dos Santos, conhecido como Nilson Fox, de 28 anos, morreu durante um acidente de moto, na manhã deste sábado (24), no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza.

A vítima, que pilotava a moto, colidiu em um automóvel modelo HB20. O condutor do carro, que seguia pela rua Castro Alves, avançou na preferencial, a rua Professor Carvalho, por onde travegava Nilson.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou ter atendido à ocorrência e garantiu que "a sinalização do local encontra-se nítida e com reforço de tachões".

Não há informações oficiais sobre o estado do motorista do carro.

Veja também Segurança Bares e casas de shows da Praia de Iracema cancelam programações após ameaças; suspeito foi preso

Quem era o atleta

Legenda: A vítima tinha 28 anos Foto: Reprodução Instagram

Conforme apuração da TV Verdes Mares, Nilson Fox era natural do Maranhão e morava há cinco anos em Fortaleza. A mãe do atleta, Rosa Viega, informou que o enterro será na cidade maranhense de São José do Ribamar.

O fisiculturista foi top 2, na categoria "Body Shape", no 47º Campeonato Cearense de Fisiculturismo e Fitness, no início deste mês, em Fortaleza.

A mãe dele publicou uma postagem de despedida nas redes sociais. "Te amarei eternamente. Meu orgulho, meu melhor, meu tudo. [...] Descanse em paz meu amor", disse.

A empresa onde o atleta trabalhava também lamentou a morte do funcionário. "É com profundo pesar que lamentamos a perda do nosso colaborador Nilson, que partiu deixando um vazio em nossos corações", diz a nota.