Filme “O Presente de Cecília” traz animação com tema ambiental

O filme de média-metragem “O Presente de Cecília”, inspirado na peça homônima, está previsto para ser lançado em outubro de 2024 no mês das crianças. Com o objetivo de promover a educação ambiental e democratizar o acesso à cultura, o filme conta com o patrocínio das empresas Marquise Ambiental, Ecofor, EcoCaucaia, EcoOsasco, Ecotaubaté, EcoRondônia, MDC e Grupo Três Corações. A produção é da House Cultura (@housecultura), por meio da Lei de Incentivo à Cultura, uma realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

As iniciativas do Programa Ecocidadão, com mais de 20 anos de atuação, impactaram cerca de 1 milhão de pessoas apenas em 2023, através de ações como visitas porta a porta de educadores ambientais nas comunidades e a promoção de práticas corretas em relação à sustentabilidade.

Vini Fernandes, gerente de Marketing e Inteligência Social do Grupo Marquise, destaca o papel essencial do programa na oferta de produtos culturais. “Por meio dessas manifestações artísticas, conseguimos transmitir mensagens importantes de maneira acessível e envolvente, estimulando reflexões e discussões sobre o cuidado com o meio ambiente e o descarte correto de resíduos”, afirma.

Os materiais de apoio do programa incluem revistas, tabuleiros, ativações em grandes eventos, palestras, oficinas, jogos e espetáculos teatrais, como “No Coração da Lua”, que recebeu investimento social privado e foi exibido em 2023 para 6.700 crianças nas cidades de Fortaleza, Caucaia, Aquiraz, Natal e Sobral.

O foco do acesso à cultura é levar arte e entretenimento para crianças das comunidades onde o Grupo Marquise atua, além de projetos que garantam inclusão e cidadania. É uma dinâmica em que todas as partes ganham: a cultura sensibiliza para a sustentabilidade e a sustentabilidade fortalece a cultura.