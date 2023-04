Fiéis sobem a ladeira do Horto em devoção a Padre Cícero na Semana Santa

Fiéis se reúniram nesta sexta-feira (7) na caminhada da fé na ladeira do Horto, em Juazeiro do Norte. De acordo com a organização do evento, são esperadas 150 mil pessoas até o final da Semana Santa.

A procissão já é tradição no Cariri, sendo realizada todos os anos na Sexta-Feira Santa, salvo os dois primeiros anos de pandemia. Fiéis de municípios próximos vão até Juazeiro para pedir graças ao Padre Cícero ou para cumprir promessas.

A dona de casa Leda Gomes saiu de Missão Velha até Juazeiro para acompanhar a caminhada. Sua tradição envolve passar três vezes no cajado de Padre Cícero.

Legenda: Fiéis sobem à pé agradecendo ou pedindo graças Foto: Divulgação/ Lanio Silva

Também foi pela tradição que Francisca Alves saiu de Barbalha para acompanhar a procissão. "Representa tudo, padre Cícero, a tradição, nós todos", comenta.

O trabalhador da área de materiais elétricos Hugo de Leon subiu a ladeira a pé para agradecer a uma graça alcançada.

Foto: Divulgação/ Lanio Silva

"Tive uma graça alcançada, de problema de saúde de família. É a primeira vez que eu venho aqui, subi a pé a ladeira. Me senti abençoado, é muita emoção, passar pelo que Jesus Cristo passou por nós. Tem que agradecer a Padre Cícero", conta.

Subida ao Horto

A caminhada é um dos principais rituais de Semana Santa de Juazeiro. Muitos fiéis começam a subir os 4 quilômetros da ladeira ainda de madrugada, para evitar o sol quente. Alguns grupos católicos comandam a Via Sacra pelo caminho, parando em cada uma das estações onde estão telas que retratam detalhes do sofrimento de Jesus Cristo.

O Horto era o local preferido para os retiros espirituais de Padre Cícero nos finais de semana, onde se abrigava no velho Casarão que foi transformado no Museu Vivo. Hoje, devotos e admiradores seguem as suas pegadas na busca do mesmo espaço para suas meditações, principalmente nas romarias e Sexta-feira Santa.