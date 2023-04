Feriado de Tiradentes: veja o que abre e fecha em Fortaleza nesta sexta (21)

O feriado nacional de Tiradentes é celebrado nesta sexta-feira, 21 de abril. A data relembra a morte de Joaquim José da Silva Xavier, participante ativo da Inconfidência Mineira e único, dentre os envolvidos no movimento, a receber a pena de morte — os outros foram absolvidos pela Coroa Portuguesa.

O feriado altera o funcionamento de setores públicos e privados no Ceará e em Fortaleza. Bancos e órgãos públicos, por exemplo, devem fechar na data. No entanto, padarias, lojas, supermercados, bares, restaurantes e postos de combustíveis funcionarão normalmente.

O transporte público funcionará em esquema especial. Na Capital, a oferta de ônibus será semelhante a de um domingo, ou seja, reduzida. No entanto, veículos de reserva estarão disponíveis nos terminais de integração para serem utilizados conforme a demanda. As linhas de metrô e os VLTs também terão operação diferenciada.

Quem foi Tiradentes?

O Dia de Tiradentes é celebrado em 21 de abril e relembra a morte de Joaquim José da Silva Xavier, considerado pela história brasileira como o herói da Inconfidência Mineira. As informações são do Guia do Estudante.

O movimento de 1789 foi uma revolta, de caráter separatista, que aconteceu na capitania de Minas Gerais. Um dos principais objetivos era lutar contra a cobrança abusiva de impostos praticada pela Coroa Portuguesa na época em que o Brasil ainda era colônia do país europeu.

Legenda: Tiradentes recebeu pena de morte por ter sido participante ativo na Inconfidência Mineira. Foto: Reprodução

A Inconfidência foi formada majoritariamente por membros da elite socioeconômica. Exceto Tiradentes, que recebeu esse apelido por trabalhar como dentista amador. Ele foi o único que recebeu pena de morte, enquanto que o restante dos envolvidos teve as condenações perdoadas pela Coroa.

Tiradentes foi enforcado e morto em praça pública no Rio de Janeiro — então capital do País — na manhã de 21 de abril de 1792. O corpo dele foi esquartejado e os pedaços foram pregados em postes pelas ruas de Minas Gerais. A data da morte virou feriado nacional em 1890, logo após a Proclamação da República.

Veja o que abre e fecha em Fortaleza no feriado de Tiradentes

Supermercados

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informou que os supermercados da Capital funcionarão normalmente, conforme horário individual de cada estabelecimento.

Padarias

Padarias também funcionam normalmente, conforme horário individual de cada estabelecimento.

Postos de combustíveis

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informou que os postos de combustíveis terão fluxo normal em todo o estado.

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas, conforme o Sindicato dos Bancários do Ceará (SEEB-CE). Funcionarão apenas caixas eletrônicos e outros meios eletrônicos de atendimento, como mobile e internet banking.

Lojas

O comércio lojista e de material de construção de Fortaleza pode funcionar normalmente, conforme acordo firmado entre o Sindilojas, Sindimac e o Sindicato dos Empregados no Comércio.

O comércio de rua e de shopping centers também funciona normalmente, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da Capital. Para Assis Cavalcante, presidente do órgão, o feriado pode ser oportunidade para os que quiserem antecipar as compras para o Dia das Mães, que será no próximo 14 de maio.

Centro Fashion

O Centro Fashion Fortaleza funcionará normalmente, de 9h às 19h.

Shoppings

Iguatemi Bosque

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praças, lojas e quiosques de alimentação e lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h às 1h

Cinema: 13h às 22h

Supermercados: 7h às 22h

Cactus Sports Park: 6h às 22h

Cobasi: 8h às 21h

CLDO: 8h às 20h

Lotérica: 10h às 18h

Laboratório Emílio Ribas: 7h às 17h

Correios: fechado

Polícia Federal: fechado

Detran: fechado

Casa do Cidadão: fechado

RioMar Fortaleza

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h30 às 22h

Restaurantes Espaço Gourmet/Boulevard: 12h às 22h

RioMar Fortaleza Online (www.riomarfortalezaonline.com.br): 10h às 21h

Laboratório Carlos Ribeiro: 7h às 20h

MP TRAN: 9h30 às 16h

R2 Academia: 8h às 16h

Game Station: 12h às 22h

Cinepólis: verificar programação no site https://www.cinepolis.com.br/

Detran, Correios, Cagece, Caixa Econômica, CCI, Ministério do Trabalho e Vapt Vupt: fechados

Unimed, Clínica Wantan, Omnimagem, OTOMAX Saúde e Wester Union: fechados

RioMar Kennedy

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h30 às 22h

Restaurante Kina do Feijão Verde: 10h30 às 22h

Cervejaria Turatti: 11h às 22h

RioMar Kennedy Online (www.riomarkennedyonline.com.br): 10h às 21h

Abtran: 8h às 19h

Academia SmartFit: 8h às 14h

Clínica Kennedy: 8h às 19h30

Lavanderia: 6h às 22h

Mercadão São Luiz: 7h às 22h

Cinepólis: verificar programação no site https://www.cinepolis.com.br/

CCI, Ministério do Trabalho e Etufor: fechados

Loteria Aldeota e Unimed: fechados

Shopping Parangaba

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Game Station: 12h às 22h

Cinema: de acordo com horários das sessões

Studio Games: 10h às 22h

Selfit Academia: 8h às 14h

Casa Lotérica: fechada

Clínicas de Saúde: de acordo com agendamentos

Shopping Del Paseo

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Day Play: 10h às 22h

Cinema: a partir de 13h

Caixa Econômica Federal: fechada

Lojas Americanas: 10h às 22h

Mercadinhos São Luiz: 7h às 22h

Sefin e Seuma: fechados

Shopping Aldeota

Lojas e quiosques: 13h às 19h

Praça de alimentação: 12h às 19h

Pão de Açúcar: 9h às 19h

North Shopping Fortaleza

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Cinema: conforme programação

Clínica SIM: 6h às 20h

Clínica Nest: 7h às 13h

SmartFit: 8h às 14h

Super Lagoa: 7h às 22h30

Coco Bambu: 11h30 às 23h

Loteria Santiago, Prevtop e Oftalmoclínica: fechados

North Shopping Jóquei

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Cinema: conforme programação

Clínica Santamed: fechada

Vacinart: 10h às 20h

Game Station: 13h às 22h

North Shopping Maracanaú

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Cinema: conforme programação

SmartFit: 8h às 14h

Detran, Caixa Econômica Federal e Casa do Cidadão: fechados

Via Sul Shopping

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Cinema: conforme programação

Clínica SIM: 7h às 20h

Laboratório Clementino Fraga: 6h15 às 15h

Gerardo Bastos: 10h às 22h

Acqua Zero: 10h às 22h

Caixa Econômica Federal: fechada

Bares e restaurantes

Funcionamento normal, de acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE).

Linhas de ônibus

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) programou o transporte coletivo para funcionar neste feriado como se fosse um domingo. A previsão é que a frota seja reforçada com 40 veículos de reserva nos terminais de integração.

Metrô

As linhas Sul, Oeste e VLT Parangaba-Mucuripe funcionarão em esquema especial. Nesta data, metrôs e VLTs na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) iniciam a operação em horário normal e circulam com intervalos diferentes dos habituais. O encerramento da operação será mais cedo. Não haverá funcionamento dos VLTs de Cariri e Sobral.

De acordo com a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), na Linha Sul, as últimas viagens terão início às 18h e 18h12, saindo das estações Carlito Benevides (Pacatuba) e Chico da Silva (Fortaleza), respectivamente.

Já no VLT Parangaba-Mucuripe, as últimas viagens iniciarão às 17h30, saindo das estações Iate e Parangaba. Na Linha Oeste, as últimas circulações ocorrerão às 16h45 e 17h30, saindo das estações Caucaia e Moura Brasil, respectivamente.

Clique aqui para ver a tabela de horários do metrô.

Enel

As lojas de atendimento estarão fechadas, retornando apenas na segunda-feira (24). Contudo, a Enel assegurou que equipes operacionais estarão disponíveis para garantir o fornecimento de energia.

A Central de Relacionamento funcionará 24 horas, pelo telefone 0800 285 0196. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer ponto do Estado. Além disso, o cliente pode entrar em contato com a distribuidora por meio das redes sociais Facebook e Twitter, pelo app Enel Ceará e também enviado um "Olá" para o WhatsApp (21) 99601-9608.

A atendente virtual atende serviços como falta de energia, consulta de débitos e envio de 2ª via da conta.