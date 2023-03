Feriado da Data Magna: saiba o que abre e o que fecha no Ceará neste sábado (25)

A Data Magna do Ceará, que celebra a libertação de escravizados no Estado, é comemorada neste sábado (25). O feriado foi instituído no dia 6 de dezembro de 2011, a partir de lei publicada no Diário Oficial (DOE), na gestão do ex-governador Cid Gomes (PDT). Por causa disso, alguns estabelecimentos têm horário de funcionamento alterado no dia.

Alguns órgãos públicos que prestam serviço à população em shoppings, como o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE) e os Correios, por exemplo, devem fechar. Contudo, funcionam normalmente supermercados, postos de combustíveis, padarias, bares e restaurantes.

Lojas e comércios funcionam a critério de cada estabelecimento.

Na Capital, devido à normalidade da abertura do comércio, as linhas de ônibus não sofrerão alteração e terão a operação prevista para os sábados. Já o metrô funcionará em esquema especial. Confira abaixo.

Data Magna

O Ceará foi a primeira província a libertar os escravizados no Brasil, em 25 de março de 1884, quase quatro anos antes de o País abolir a escravatura, fato que ocorreu apenas em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea.

Quando os escravizados foram libertos, quem presidia a província era o baiano Manuel Sátiro de Oliveira Dias. Um personagem que teve papel fundamental na luta pela libertação dos escravos foi Francisco José do Nascimento, também conhecido como Dragão do Mar ou Chico da Matilde.

Veja o que abre e fecha neste sábado (25)

Supermercados

Funcionamento normal, conforme horário de cada um, segundo a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Postos de combustíveis

Também funcionam normalmente, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE).

Padarias

As padarias abrirão normalmente, conforme o horário de cada estabelecimento.

Bancos

Agências bancárias estarão fechadas. Funcionarão apenas os caixas eletrônicos.

Shoppings

Iguatemi Bosque

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praças, quiosques de alimentação e lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h à 1h

Cinema: 13h às 22h

Supermercados: 7h às 22h

Lojas Americanas: 10h às 22h

Cactus Sports Park: 6h às 22h

Cobasi: 8h às 22h

Amo Vacinas: 10h às 22h

CLDO: 8h às 20h

Lotérica: 10h às 18h

Correios: Fechado

Polícia Federal: Fechado

Detran: Fechado

Casa do Cidadão: Fechado

Shopping Aldeota

Lojas e quiosques: 13h às 19h

Praça de alimentação: 12h às 19h

Pão de Açúcar: 7h às 21h

RioMar Fortaleza

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Restaurantes Espaço Gourmet/Boulevard: 12h às 22h

RioMar Fortaleza Online: 10h às 22h

Cinepolis: verificar programação no site

Mercadinhos São Luiz: 10h às 22h

R2 Academia: 8h às 16h

Labor Câmbio: 10h às 21h

Loteria Boa Sorte: 10h às 18h

Clínica SIM: 6h30 às 17h

Comunicare: 10h às 16h

Omnimagem: 7h às 12h

Otomax: 9h às 15h

Cagece, Correios, CCI, Caixa Econômica Federal, Clínica Carlos Ribeiro, Clínica Wantan Laércio, Clínica de Saúde Unimed, Detran, Ministério do Trabalho, Vapt Vupt, Western Union: Fechados

RioMar Kennedy

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h30 às 22h

Restaurantes Kina do Feijão Verde e Cervejaria Turatti: 11h às 22h

RioMar Kennedy Online: 10h às 22h

Cinepolis: conforme programação

Mercadão São Luiz: 7h às 22h

Academia Smart Fit: 8h às 17h

Clínica Kennedy: 8h às 19h

Lotérica: 9h às 21h

Lavateria: 7h às 22h

CCI, Clínica de Saúde Unimed, Clínica SIM, Etufor, Ministério do Trabalho, Seduc e Wester Union: Fechados

Del Paseo

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Day Play: 10h às 22h

Cinema: de acordo com as sessões

Caixa Econômica Federal: fechada

Mercadinhos São Luiz: 7h às 22h

Sefin e Seuma: Fechados

Via Sorte Loteria: 10h às 20h

Confidence Câmbio: 10h às 20h

Lojas e comércios

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), a abertura de lojas e comércios é facultativa. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da Capital, por sua vez, afirmou que o funcionamento do comércio neste dia é normal.

Centro Fashion

Todas as lojas e boxes vão operar normalmente, de 9h às 19h.

Bares e restaurantes

Bares e restaurantes também funcionarão normalmente, segundo o setor.

Linhas de ônibus

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) mantém a programação normal de sábado para o transporte público, ou seja, opera com 826 veículos, tendo em vista que o comércio funcionará normalmente.

Metrô

As linhas Sul, Oeste e VLT Parangaba-Mucuripe funcionarão em esquema especial. As linhas que atendem Fortaleza e Região Metropolitana iniciam o funcionamento em horário normal e encerram as atividades mais cedo que o habitual. Também há mudanças nos horários das partidas das viagens nas estações.

Usuários que utilizam o sistema para se locomover devem consultar a tabela das partidas dos trens aqui.

No VLT de Sobral e no VLT do Cariri não haverá operação.