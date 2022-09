Feira Nacional de Artesanato e Cultura começa nesta sexta (16), no Centro de Eventos do Ceará

A quarta edição da Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce) tem início nesta sexta-feira (16), no Centro de Eventos do Ceará, e segue até o dia 25 deste mês. No evento - que é aberto ao público mediante entrada solidária - mais de 180 estandes vão expor os diferentes artesanatos produzidos nos estados brasileiros.

A Fenacce é apoiada pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) e da Central de Artesanato do Ceará (CeArt), da Prefeitura de Fortaleza, do Sistema Fecomércio, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB).

O encontro, cujo tema, neste ano, é "Arte de toda parte", promete marcar uma nova etapa do artesanato no País, reunindo investidores, empresários, entidades, especialistas, representantes do setor público e outros visitantes.

“Nossa missão tem sido, desde a primeira edição, desenvolver as potencialidades do setor criativo nacional, ampliando a geração de emprego e renda da cadeia produtiva por meio da visibilidade do trabalho de artistas, artesãos e profissionais do segmento”, diz Stella Pavan, coordenadora da Fenacce e presidente do Sindieventos Ceará. Segundo ela, a intenção é movimentar os setores da economia, de serviços, do comércio e do turismo.

Além disso, a organização propõe um novo olhar para temas importantes como sustentabilidade e inovação.

Rodada Internacional de Negócios

Entre os dias 16 e 18, a Fenacce recebe, pela primeira vez, a Rodada Internacional de Negócios. O momento busca atrair investimentos do exterior e gerar oportunidades de vendas a partir da conexão de visitantes de outros países com os artesãos nacionais.

A iniciativa é apoiada pela Apex-Brasil, que incentiva a exportação de produtos brasileiros. O órgão já garantiu a presença de compradores convidados da Europa.

Programa do Artesanato Brasileiro

Outra novidade é o Salão do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), que promete expor o melhor do artesanato nacional. O espaço é apoiado pelo Ministério da Economia e garante a participação de produtores e expositores de pelo menos 20 estados.

Intercâmbio de saberes

Com a participação de pessoas do Ceará, de outros estados do Brasil e até de outros países, a Fenacce quer promover uma oportunidade de aprender e agregar valor ao artesanato a partir do intercâmbio e do conhecimento.

Serão oferecidas ainda, por meio do Senac Ceará e da CeArt, oficinas e palestras gratuitas com designers nacionais e internacionais. As vagas são limitadas, e a participação é mediante inscrição no local do evento.

No dia 21, ocorre, também, o 1º Encontro CeArt com Artesãos do Brasil, com participação do designer colombiano José Argotty.

Atrações culturais e artísticas

O público poderá, ainda, contar com atrações culturais e artísticas de grupos locais e nacionais, com apresentações de shows musicais, grupos de tradição e maracatu.

Além disso, será disponibilizado um espaço gastronômico com estandes diversificados, para todos os gostos.

Ação solidária

Visitantes poderão entrar no evento mediante a doação de dois quilos de alimento. Os volumes arrecadados serão destinados ao Programa Mais Nutrição, do Governo do Ceará, e ao Mesa Brasil, do Sesc.

Como participar

Interessados em expor na 4ª Fenacce podem entrar em contato com a organização do evento pelo site www.fenacce.com.br ou pelos telefones: (85) 3535-5900 / 9 9165-7323 (WhatsApp). A feira é realizada pela A&M Promoções e Eventos, em parceria com o Sindieventos-CE.

Serviço

4ª Fenacce - Feira Nacional de Artesanato e Cultura

Local: Centro de Eventos do Ceará (avenida Washington Soares, 999)

Período: de 16 a 25 de setembro

Horários: 16/9 (10h às 17h - exclusivo para lojistas cadastrados/a partir de 17h para o público geral); 17 a 25/9 (das 15h às 21h, de segunda a sexta, e das 10h às 21h, aos sábados e domingos)

Entrada solidária: 2 kg de alimentos para cada dia