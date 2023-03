Faca é encontrada em lixeira perto de escola, no Crato, e alunos são liberados de aula

Uma faca de cozinha foi encontrada em uma lixeira no entorno da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Pref. Raimundo Coelho Bezerra de Farias, também conhecido por Liceu do Crato, na manhã desta quarta-feira (29). Por medida de segurança, a direção da instituição de ensino acionou a Polícia Militar.

A Secretaria da Educação (Seduc), por meio da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede) 18, responsável pelas escolas da região, acompanha a situação, com o apoio da PM. A ocorrência segue em apuração, no começo da tarde, conforme informou a Seduc, em nota.

Seduc-CE Até o momento, o que é possível afirmar preliminarmente, é que foi verificado o descarte de uma faca de cozinha em uma lixeira no entorno da escola. Não houve ataque nem feridos

Alunos foram liberados a pedido de pais

Os pais dos estudantes foram à escola para pedir liberação dos filhos, já dispensados. Os órgãos de segurança foram acionados, conforme o procedimento.

No perfil da instituição de ensino no Facebook, uma nota foi publicada informando sobre as ações de segurança realizadas pela direção.

"Vimos através desta informar a Comunidade Escolar (pais e responsáveis) dos alunos da EEMTI Prefeito Raimundo Coelho Bezerra de Farias que a situação ocorrida no dia 29 de março de 2023 encontra-se sob controle. A Unidade Escolar a Polícia Militar para garantir a integridade de todos (as) os (as) alunos e colaboradores da escola e para orientações gerais. Reiteramos o nosso compromisso na prestação da educação de qualidade e que garanta à integridade e o bem estar de todos (as)", diz o texto.