Estudantes criam cadeira acessível para locomoção e práticas esportivas em Fortaleza

Exemplares de uma cadeira acessível para locomoção, reabilitação e práticas esportivas de pessoas com deficiência foram criados por estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). O grupo deve doar peças para instituições sociais e busca parceria como forma de produzir numa escala maior.

A iniciativa foi aprovada num edital estadual e deve ser aperfeiçoada com apoio de impressora 3D. No próximo ano, a expectativa dos professores é disponibilizar o equipamento para uso na Beira Mar de Fortaleza.

Os alunos envolvidos na iniciativa são do curso técnico integrado em Mecânica Industrial, do campus Fortaleza, que desenvolveram o modelo chamado de “Cadeira Petra” para pessoas com dificuldade neuromotora e de locomoção.

Legenda: Equipamento passa por melhorias para uso de pessoas com deficiência Foto: Reprodução/IFCE

A estrutura possui um quadro semelhante ao de um triciclo, no formato da letra “A”, com duas rodas traseiras e uma dianteira. Também há um guidão para o usuário se apoiar durante o movimento. A altura é ajustável ao tamanho do usuário.

Com a Cadeira Petra, o grupo oferece uma ferramenta de mobilidade e reabilitação, além de permitir a inclusão de pessoas com deficiências em atividades esportivas, por exemplo. A produção faz parte de uma atividade acadêmica para dar uma aplicação ao conhecimento adquirido nas aulas.

Os estudantes construíram e testaram alguns exemplares, avaliando os critérios de: mobilidade, frenagem, apoio do tórax, rodas, processos de fabricação empregados e criatividade. Os melhores equipamentos serão doados para instituições que atuam com pessoas com deficiência.

Legenda: Turmas foram avaliadas em projeto inicial Foto: Reprodução/IFCE

Rodrigo Guimarães, professor do IFCE integrante da iniciativa, explica que a ideia é ampliar o acesso de pessoas com deficiência ao equipamento.

"Foi feito um estudo de caso com os alunos do semestre passado e, a partir disso, verificamos a viabilidade do equipamento, criamos um projeto para submeter a um edital do Governo do Estado e fomos aprovados"

Rodrigo Guimarães Professor Estamos tornando o equipamento inclusivo para que possa ser articulado a diferentes públicos na Beira Mar, inclusive, com tecnologia assistida nele. Vamos trabalhar com 3 modelos distintos

Criação do equipamento

Os alunos fizeram um estudo de projetos com realização de desenho a mão e de ferramentas virtuais de desenho. Além de elaborar o modelo, a equipe avaliou a distribuição de tensões, em relação ao peso aplicado na estrutura, para definir os materiais e as dimensões da cadeira.

Veja também

As cadeiras foram executadas no IFCE, passando por laboratórios como o de Desenho Assistido por Computador, de Pesquisa e Desenvolvimento de Produto e de Soldagem Mecanizada.

Os estudantes tiveram de finalizar as cadeiras com, no máximo, 17 kg e apresentar o resultado para 3 avaliadores, detalhando os diferenciais e potencialidade, e realizar um percurso definido. Os grupos foram avaliados considerando o grau de dificuldade.