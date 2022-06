Escolas particulares devem recomendar uso de máscaras nos ambientes fechados no Ceará

O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará (Sinepe-CE) deve recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados nas escolas privadas do Estado. A decisão foi tomada em reunião realizada nesta segunda-feira (13), seguindo a orientação do Governo do Ceará, compartilhada na sexta-feira (10).

Além disso, os pais e colaboradores foram orientados a seguir o calendário de vacinas e reforços, incluindo a aplicação do imunizante contra Covid-19.

"Nossos alunos, pais e colaboradores foram informados que a qualquer sintoma gripal deverá investigar e ficar em observação por no mínimo 7 dias", acrescentou o Sinepe.

Retorno do uso de máscaras

Na última sexta, o sindicato confirmou que, "antes mesmo da recomendação do Governo do Estado, algumas escolas já tinham saído na frente" e voltado a indicar a utilização de máscaras nas escolas.

Pelo menos 4 instituições de Fortaleza associadas ao Sinepe emitiram comunicados internos com a orientação. O uso de máscaras por estudantes, professores, funcionários e demais membros da comunidade escolar voltou a ser recomendado no Ceará, após 2 meses sem obrigatoriedade.

Em decreto publicado no sábado (11), o Governo do Estado destaca, especificamente, a necessidade da proteção em instituições de ensino.

"Recomenda-se à população o uso de máscaras de proteção nas escolas, em ambientes fechados e em ambientes abertos com aglomeração", diz o documento, disponível no Diário Oficial do Estado (DOE). A utilização, contudo, não é obrigatória.